Efringen-Kirchen So früh wie nie

Efringen-Kirchen (os). So früh wie noch nie, schon Ende August, hatte man bei der Bezirkskellerei Markgräflerland mit dem „Herbsten“, also der Weinlese begonnen, weil die für den „Neuen Wein“ gelesene Rebsorte Solaris schon so weit war.

Und ebenfalls so früh wie noch nie, schon in der nun beginnenden letzten Septemberwoche wird der Herbst zu Ende sein: Übers Winzerfest-Wochenende kam der letzte Spätburgunder rein.

Zur Restlese am Samstag und nächste Woche ab Mittwoch steht gemäß aktuellem Plan der Gutedel an. Annahmeende wird am Freitag um 15 Uhr sein.

Gutedel wird noch bis Freitag angenommen

Demzufolge wird noch im September die Weinlese 2017 für die Bezirkskellerei Markgräflerland und ihre rund 1100 Winzerfamilien zu Ende gehen.