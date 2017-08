Efringen-Kirchen Spaß, Respekt und Toleranz

Von Ralph Lacher

Zum wiederholten Mal hatte die Jugendabteilung des TuS Efringen-Kirchen die Fußballschule des SC Freiburg dazu gewinnen können, in den Sommerferien ein „Füchsle-Camp“ zu veranstalten. Die drei Tage wurden zum fußballerischen Glanzlicht für 60 Kinder, 52 Buben und acht Mädchen der Jahrgänge 2004 bis 2009.

Efringen-Kirchen. Sechs Trainer der Fußballschule des Bundesligisten gestalteten das „Trainingslager“ kompetent und kindgerecht. In lockerer Atmosphäre und bei guter Witterung vermittelte das Fünfer-Team der Freiburger Fußballschule auf der Kunstrasenanlage des Hölzele-Stadions zeitgemäße Trainingsmethoden, aber auch jede Menge Tricks sowie Spaß an der Bewegung.

Im Vordergrund des dreitägigen Camps stand der Spaß am Fußball. Der SC Freiburg wolle mit den Füchsle-Camps Kindern eine Möglichkeit bieten, sich aktiv sportlich zu betätigen und dabei ein motivierendes Erlebnis zu haben, sagte der Leiter des Efringen-Kirchener „Füchsle-Camp“, Philipp Scherer. Er betonte, dass das bunte Fußball-Programm auch Einblicke in die „Philosophie“ und Trainingsarbeit des SC Freiburg bieten solle, der durch Bundesliga-Trainer Christian Streich, der aus Eimeldingen stammt, auf ganz besondere Weise vorangebracht wurde.

„Wir wollen neben Fairplay auch die Tugenden Respekt, Rücksichtnahme, Empathie und Toleranz bei Kindern fördern“, sagte Philipp Scherer. Unterstützt wurde er von fünf Sportstudenten und Trainern der Freiburger Fußballschule, die mit dieser derzeit durch Südbaden „touren“.

Um eine möglichst persönliche Atmosphäre und individuelle Betreuung zu gewährleisten, wurden die 60 Kinder, die nicht nur aus dem TuS, sondern auch von umliegenden Vereinen kamen, altersentsprechend in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Geübt wurde dann in täglichen Trainingseinheiten immer am Vormittag an den einzelnen Stationen der Torschuss, das Passspiel, aber auch die Koordination. Neben dem Erlernen des möglichst perfekten Umgangs mit dem Fußball wurde auch viel Wert auf die Vermittlung des Teamgedankens gelegt, vor allem bei der Mini-Champions- League.

Über das Fußballtraining hinaus gab es für die 60 Kinder ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Inhalten wie einem SC-Quiz, aber auch dem Erwerb des Füchsle-Abzeichens in Gold, Silber oder Bronze.

Abschluss des Trainingscamps beim TuS war am Samstag ein gemeinsamer Spielnachmittag mit den Eltern. Am Schluss erhielten die Kids ihr Füchsle-Abzeichen. Schon zuvor hatte jeder Teilnehmer einen Trikotsatz, einen Ball und eine Trinkflasche erhalten. Scherer und sein Team zogen ein positives Fazit der drei Tage in Efringen-Kirchen: „Wir sind mit 60 Kindern restlos ausgebucht gewesen. Das Camp ist problemlos abgelaufen. Es war gut, dass wir einen Kunstrasenplatz zur Verfügung hatten. Top auch die Unterstützung durch den TuS, der für die Rahmenbedingungen sorgte und die Verpflegung abwickelte“. Und: „Wir kommen gerne wieder ins Rebland im nächsten Jahr“, sagte Scherer abschließend.