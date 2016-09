Egringen. Das evangelische Pfarramt Egringen/Mappach/Wintersweiler veranstaltet am kommenden Samstag, 10. September, eine Kinderkleider- und Spielzeugbörse. Diese findet von 14 bis 16 Uhr im Rathaus in Egringen statt. Angeboten werden dürfen Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Kaffee und Kuchen. Die Standgebühr beträgt zehn Euro und eine Kuchenspende. Es sind nur noch wenige Tische frei. Anmeldung an: kleiderboerse.egringen@gmx.de. Das Pfarramt ist am Mittwoch- und Donnerstagvormittag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 0 76 28/361.