Zum Europäischen Tag der Jüdischen Kultur hat der pensionierte Oberlehrer und Orts-Chronist Wolfgang Weller am Sonntagnachmittag wieder zu einer Führung auf den jüdischen Friedhof in Kirchen eingeladen. Rund 60 Besucher nahmen trotz der Wetterkapriolen und der Baustellenumleitung daran teil. Von Daniela Buch Efringen-Kirchen. Erstmals seitdem die Führungen angeboten werden, hatte die Gemeinde auch Sitzbänke aufstellen lassen, was von den Besuchern gerne angenommen wurde. Bevor Wolfgang Weller, der sich seit Jahrzehnten eingehend mit der Thematik beschäftigt, die Tore des Friedhofes für die Gruppe aufschloss, gab er einen Überblick über die geschichtlichen Hintergründe. Die ersten Juden kamen 1736 aus Dornach und Arlesheim nach Kirchen, knapp 300 Jahre später machten sie etwa ein Viertel der Bevölkerung des Dorfs aus, waren integriert und angesehen. Juden versteckt In der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur waren immer wieder Mittel und Wege gefunden worden, die jüdischen Mitbürger zu warnen und sie zu verstecken, berichtete er. Ein sogenannter Halbjude (so nannten die Nazis Deutsche mit einem jüdischen Elternteil) habe heimlich in Haltingen unterkommen können, ein weiterer Jude habe sich in Fischingen verstecken können. Insgesamt 41 Juden, die aus dem Dorf stammten, wurden 1940 im Konzentrationslager Gurs umgebracht. Direkt aus Kirchen deportiert wurde jedoch niemand, da schlichtweg keiner mehr dort war: nach dem Ende der Evakuierungszeit nach Kriegsausbruch 1939 hatten Juden nicht mehr zurückkehren dürfen. Für die Ermordeten wurde der Gedenkstein am Weg zum Friedhof aufgestellt. Der Friedhof ist in seiner Form noch weitgehend erhalten geblieben. Als nämlich das „Jungvolk“ seinerzeit angehalten worden war, den Friedhof zu zerstören, wurden die Grabsteine zwar umgeworfen, aber nicht wie andernorts auch noch eigens kaputtgeschlagen. In der Folge wuchsen Brombeerhecken darüber und bedeckten das Areal. „Das hat den Friedhof gerettet“, stellte Weller fest. 190 Gräber Der Friedhof beherbergt 190 Gräber. Im hinteren, älteren Teil sind die Grabinschriften noch komplett auf Hebräisch gehalten. Je jünger die Gräber werden, desto mehr ähneln sie Gräbern auf christlichen Friedhöfen – mit der Ausnahme, dass nie eine Bepflanzung vorgenommen wurde. Eine Teilnahme an der Kunstaktion mit den „Stolpersteinen“ (siehe Kurzinfo) sei in Efringen-Kirchen nicht notwendig, fand Wolfgang Weller, denn im Ort sei das Gedenken bis heute lebendig. „Wer seine Augen aufmacht, wenn er durchs Dorf läuft, und mit den Einwohnern schwätzt, der findet überall Erinnerungen. Das Andenken wird auch ohne Stolpersteine hochgehalten“, sagte er. Die Gemeinde habe sich schon früh dafür eingesetzt, dass der Friedhof als solcher erhalten bleibe, habe die notwendigen Grundstücke gekauft, um den Zugang zu sichern, und kümmere sich um die Pflege. „Der Friedhof bleibt als Kulturdenkmal bestehen. Das ist für ein so kleines Dorf eine tolle Sache“, erklärte Weller.