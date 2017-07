Efringen-Kirchen Stoffkunst, Sirup und Steine

Eine feine Idee mausert sich zur festen Institution: Beim dritten Chlotzemärt in Istein präsentierten am Samstag wieder 35 Standbeschicker ein reiches Portfolio an Selbstgemachten und Selbstgebastelten.

Von Marco Schopferer

Istein. Die Fischerau am Isteiner Hodbach mit ihren Schuppen und Garagen, am Rande des historischen Innerdorfs, über dem erhaben und stolz die St. Michaels Kirche thront – ein fantastisches Ambiente gibt das Chlotzedörfle für einen Kunsthandwerkermarkt ab. Die 35 Standbetreiber boten zugleich eine edle als auch ausgefallene Auswahl an hochwertiger Handwerkskunst.

Egal ob Klotzenfotografien, selbst gemachte Taschen aus Kaffeebeuteln, Blumen aus Stoffkunst, rostbehaftete Metallkunst mit aufwändig eingearbeiteten Schwellenkies oder Rhone-Steinen – wer sich genügend Zeit zum Schlendern nahm, fand unzählige Aha-Effekte. Sirup, Marmeladen, handgemachte Stoffkissen und Liköre, an Einkaufsideen mangelte es nicht. Und doch hielten sich viele Besucher zurück, steckte oftmals der Geldbeutel doch recht tief in der Hosentasche.

Mitorganisatorin Pia Haude zog jedenfalls eine positive Resonanz. Das Wetter spielte entgegen den Erwartungen mit, die Vielfalt an den Ständen war überwältigend und auch die Kaffeestube des Kirchenchors und der Stand mit deftig gegrilltem der Narrenzunft und des Förderkreises Fußball fanden zahlreiche Freunde.

Mit dabei war auch wieder der Ortschaftsrat mit einem Stand, der die Besucher mit allerlei gedrucktem Infomaterial über die Historie des Dorfs informierte. Die Idee des Chlotzemärtes geht übrigens auf Ortsvorsteher Franz Kiefer zurück. Immer ein Jahr vor und nach dem in den Schaltjahren stattfindenden Chlimsfestes sollte das Klotzendorf im Veranstaltungskalender auftauchen. Ein straßenfestfreies Sabbatjahr unterbricht dabei den Festreigen.

Wobei der Chlotzemärt weniger Fest ist, dafür mehr die hochwertige Handwerkskunst in den Mittelpunkt stellt. Auch deshalb erfährt der Kunsthandwerkermarkt gerade unter den Anwohner einen großen Rückhalt. Immer wieder putzen und öffnen sie ihre Schuppen und Garagen für die Standbeschicker, was wiederum zum Flanieren zwischen Palmgärten und Hodbach einlädt.