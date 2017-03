Egringen (os). Das Scheibenfeuer, eine im Zusammenhang mit der alemannischen Fasnacht gepflegten Tradition, ist immer ein kleines Volksfest im späten Winter. Das war wie überall in der Reblandgemeinde Efringen-Kirchen auch in Egringen so. Dort brannte bereits am Samstag, also am Vorabend des eigentlichen Fasnachtsfeuer-Tags, dem „Funkensonntag“, das Fasnachtsfeuer. In Egringen, auch das hat Tradition, sind die örtlichen Wehrleute Ausrichter des Fasnachtsfeuers. In den Tagen vor dem Feuertermin wird der große Holzhaufen am Hang unterhalb des Schützenhauses am Läufelberg mit Handarbeit und schwerem Gerät aufgeschichtet, werden die Scheibenbänke aus dem Lager geholt, aufgebaut und daneben die notwendigen, kleineren Scheibenfeuer aufgeschichtet.

Während einige Wehrleute dann am Samstagabend die verschiedenen Feuer entzündeten, waren andere unten im Dorf darum bemüht, dass alle großen und kleinen Gäste mit einer Fackel ausgerüstet wurden. Zwar setzte zu diesem Zeitpunkt kräftiger Regen ein, der Vorfreude der heiteren, den äußeren Umständen entsprechend gekleideten Schar von Scheibenschlägern konnte dies aber keinen Abbruch tun. Die Fackeln wurden angezündet; der Umzug formierte sich und hinauf ging es Richtung Fasnachtsfeuer. Dort angekommen, hörte der Regen auf und die vielen Egringer konnten trockenen Hauptes ans Werk gehen.

Der größere Teil der Scheibenschläger hatte sich seine Scheiben selbst mitgebracht; die Feuerwehr verkaufte auch welche und bewirtete, derweil sich die Scheibenschläger im „Weitschießen“ und – zumindest teilweise – im Dichten von Versen zum „Schiibi-Schiibo“ versuchten. Der Andrang war einmal mehr groß. Dies schrieben die Wehrleute auch dem Volksfest-Charakter zu, zu dem sie mit einem umfänglichen Angebot an Speis und Trank gerne beitrugen. Viel Spaß hatten derweil die vielen großen und kleinen Scheibenschläger und auch jene Gäste, die wegen der besonderen Eindrücke durch die fast mystisch anmutenden Flammen, wegen der Gespräche mit den anderen Gästen oder wegen der wunderschönen Aussicht vom Läufelberg gekommen waren.