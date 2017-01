Nachrichten-Ticker

13:14 Hohe Wellen gefährden britische Küstenorte

Jaywick - Schnee, starker Regen und Sturm haben in großen Teilen Großbritanniens zu Behinderungen geführt. Die Behörden warnten auch vor Überschwemmungen an der Ostküste des Landes. Mehrere Orte an der Nordsee wurden evakuiert, darunter Jaywick mit über 4500 Einwohnern. Viele weigerten sich aber, ihre Häuser zu verlassen, wie der britische Sender Sky News berichtet. Man habe auch Angst vor Plünderungen. Einige Flüge in Großbritannien waren verspätet, mindestens zwei Eurostar-Züge zwischen Paris und London fielen aus. In Schottland blieben wegen Neuschnees Schulen geschlossen.

13:09 Merkel stützt Schäuble: Schuldenabbau vernünftig

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel stützt Finanzminister Wolfgang Schäuble im Koalitionsstreit über die Verwendung des Haushaltsüberschusses. Die Kanzlerin finde den Vorschlag des Finanzministers "vernünftig", den Überschuss zur Schuldentilgung einzusetzen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Es sei sinnvoll, in guten Haushaltszeiten Schulden zu tilgen, die in schwierigen Zeiten für Konjunkturprogramme aufgenommen worden seien. SPD-Chef Sigmar Gabriel verlangt dagegen, den Überschuss für zusätzliche Investitionen in Schulen und Infrastruktur zu verwenden.

12:47 BAMF: Mitarbeiter waren ausreichend qualifiziert

Nürnberg - Das Flüchtlings-Bundesamt hat einem Bericht widersprochen, demzufolge viele neu eingestellte Mitarbeiter unzureichend qualifiziert waren. Im vergangenen Jahr seien etwa 1900 Mitarbeiter befristet für sechs Monaten als Anhörer eingestellt worden, teilte eine Sprecherin des BAMF in Nürnberg mit. Anhörer sprechen während des Asylverfahrens mit den Flüchtlingen und hören sich unter anderem ihre Fluchtgründe an. Der MDR hatte berichtet, dass bei diesen neuen Mitarbeitern nicht geprüft worden sei, ob sie einen verwaltungsnahen Abschluss haben.

12:42 Geldboten im Warnstreik für mehr Lohn

Berlin - Geldboten in neun Bundesländern sind in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Sie protestieren damit gegen das bisherige Lohnangebot der Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen, die am Montag fortgesetzt werden. Wie viele Mitarbeiter sich an dem Warnstreik beteiligten, konnte die Gewerkschaft Verdi am Vormittag noch nicht angeben. Die Boten beliefern Geldautomaten, Bankfilialen und Einzelhändler mit Bargeld. Laut Gewerkschaften ist deshalb möglich, dass einzelne Geldautomaten am Wochenende leer sind.

12:15 Sturmtief "Egon" legt Schulbusse und Berufsverkehr lahm

Berlin - Sturmtief "Egon" hat in Deutschland den Berufsverkehr heftig durcheinander gewirbelt. Autos rutschten auf den Straßen, Schulbusse blieben im Schnee stecken. Im Raum Oberfranken waren zwischenzeitlich rund 6600 Haushalte ohne Strom. Es gab zahlreiche Unfälle, ein Autofahrer starb auf der A7 bei Handewitt in Schleswig-Holstein. Besonders im Thüringer Wald und in Bayern waren Straßen nach dem Sturm wegen umgestürzter Bäume oder liegen gebliebener Lastwagen gesperrt.