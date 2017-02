Von Marco Schopferer

Bürgermeister Philipp Schmid bleibt im Amt. Erstmals seit über 20 Jahren verzichten die Narren auf den Sturm aufs Rathaus und die zeitlich befristete Entmachtung des Dorfoberhauptes. Das närrische Treiben findet im Zentralort nur noch im stark reduzierten Rahmen statt.

Efringen-Kirchen. Der Rathausplatz in Efringen-Kirchen wird am Abend des „Schmutzigen Dunschdig“ erstmals seit über 20 Jahren zur narrenfreien Zone. Kein Hemdeglunkiumzug in der Hauptstraße, keine Guggemusik, kein närrischer Prolog, bei dem die Zieefägge dem Bürgermeister den Rathausschlüssel abluchsen und kein einstudierter Narrentanz der Kinder.

„Wir bedauern es wirklich, dass diesmal der Hemdeglunkiumzug ausfällt“, sagt Dirk Schwiening von der Narrenclique Zieefägge. Doch leider habe sich schlicht kein Verein gefunden, der die Bewirtung der Gäste auf dem Rathausplatz übernommen hätte. Jahrelang sorgten die alten Herren vom Turn- und Sportverein (TuS) für das leibliche Wohl.

„Es hat sich nicht mehr gelohnt“, sagt TuS-Vorsitzender Ralf Schörlin offen. Vor allem seit der Kindergarten nicht mehr teilnimmt, habe man einen großen Besucherrückgang registriert. Zuvor hatte man für jedes Kind noch eine kostenlose Wurst gebraten, und die Eltern sorgten für den notwendigen Umsatz.

„Doch ohne Kindergarten lohnt sich das nicht mehr“, alljährlich gingen die Besucherzahlen weiter zurück, so Schörlin. Auf noch gut 80 Leute schätzte der TuS die Besucherzahl im vergangenen Jahr. „Es war nicht wirklich viel Aufwand“, aber dennoch kamen doch zu wenig Besucher, die dann bei dem kurzen Veranstaltung auch kaum Umsatz in die Vereinskasse spülten, sagt der TuS-Vorsitzende. Und an diesem Missstand wird sich wohl auch nichts ändern. Sicher scheint, dass der Kindergarten auch künftig nicht mehr am Hemdglunki-Umzug teilnehmen wird. Auch dort hat man sich so seine Gedanken über das fastnächtliche Treiben im Zentralort gemacht.

Immer weniger Eltern nahmen daran teil, „am Ende waren es fast mehr Erzieherinnen als Eltern“, erinnert sich die Leiterin des Kinderhauses Nicole Fischer. Es passe dann auch nicht in das pädagogische Konzept, Kinder zu solch einem Umzug zu zwingen, „das geht gar nicht“. Wichtig sei, dass die Erzieherinnen und auch die Eltern hinter solch einem Umzug stehen. „Das tun sie nicht wirklich, sie wollen selbst Fasnacht machen“, weiß Fischer.

Auch ohne Hemdeglunkiumzug wird im Kinderhaus Fastnacht gefeiert. Am Vormittag des „Schmutzigen Dunschdig“ werden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen stürmen lautstark das Rathaus, die anderen besuchen das Seniorenheim. Närrisches Halligalli geht für die Kinder auch am Vormittag.

Und auch den Zieefägge wird nicht langweilig. Sie spielen bei der Fasnacht in Liel auf. Bleibt am Abend also ein recht alleingelassener Bürgermeister im Rathaus? Für den „Schmutzigen Dunschdig“ vielleicht, danach zieht das Dorfoberhaupt allerdings mit den Zieefägge gemeinsam im Bus nach Köln, um dort kräftig den Karneval zu feiern.

Und für immer ist das närrische Treiben auf dem Rathausplatz auch nicht begraben. Sobald sich ein Verein für die Bewirtung findet, übernehmen die Zieefägge auch wieder die Entmachtung des Bürgermeisters, versichert Dirk Schwiening. Und Bürgermeister Schmid lässt keinen Zweifel daran, dass auch er sich gerne für ein paar Tage den Rathausschlüssel abnehmen lässt.