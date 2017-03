Efringen-Kirchen Verabschiedung vom Sargraum

Von Marco Schopferer

Kleinkems gibt seinen Sargraum auf, wünscht sich aber eine Renovation der Abdankungshalle. Beide Räumlichkeiten seien renovierungsbedürftig, der Sargraum aber verzichtbar.

Kleinkems. Seit mindestens fünf oder sechs Jahren wurde der Aufbahrungsraum nicht mehr genutzt. Den Hinterbliebenen wünscht man dies auch nicht. Risse sind in den Wänden, und von der Bergseite her drückt Wasser in den Raum. Um den Modergeruch in den Griff zu kriegen, läuft ein Entfeuchtungsventilator. Das Sarg-Kühlelement ist schon seit Jahren defekt und wurde lediglich durch ein Raum-Klimagerät ausgetauscht, das die Räumlichkeiten auf 16 Grad kühlt. „Für eine Aufbahrung eines Leichnams von mehreren Tagen taugt das nicht“, wusste Ronnie Blatz.

Für Ortsvorsteher Jörg Kratz war klar, dass Kleinkems keinen Sargraum mehr braucht. „Das ist kein Zustand“, beschrieb der Ortsvorsteher die aktuelle Situation.

Bärbel Häberlin erweiterte das Thema: Schon heute sei die Abdankungshalle mit ihren 30 bis 40 Sitzplätzen zu klein, deshalb müssten die Trauerenden bei Wind und Wetter oftmals im Freien ausharren. Sie konnte sich vorstellen, dass man nur einen der beiden Sargräume erhält, die restlichen Fläche aber der Abdankungshalle zuschlägt. Tatsächlich sprachen sich dann auch alle Ratsmitglieder für die Option aus, die frei werdende Fläche der Abdankungshalle zuzuschlagen.

Rudi Ritz studierte bereits die Baupläne aus dem Jahr 1968. Demnach sei „die Wand zum Sargraum wohl nicht tragend“ und könne problemlos entfernt werden. Dies unterstützte auch der Ortsvorsteher: „Man muss die Risse in der Wand zum Hang hin eh sanieren und die Außenwand trocken legen. Da kommen so oder so Kosten auf die Gemeinde zu“, sagte Kratz. Die Ortschaftsräte schienen sich einmütig eine größere Abdankungshalle zu wünschen.

Doch das eine Thema mit dem anderen zu verknüpfen war für den Ortsvorsteher unredlich. „Wir beschließen jetzt nur die Aufbahrungsraum-Schließung“, bei den kommenden Haushaltsplanberatungen wollte man dann die Sanierung der Abdankungshalle einbringen.

Am Ende stimmten Rudi Ritz, Jürgen Grauer und Jörg Kratz für die Schließung, Christin Seidel sowie Ronnie Blatz enthielten sich, und Bärbel Häberlin votierte dagegen.