Efringen-Kirchen Verkehrsdelikt vorgetäuscht

Efringen-Kirchen. Auf der A 5 bei Efringen-Kirchen verunglückte am Donnerstagabend eine Autofahrerin. Die 26-jährige Frau fuhr kurz nach 18 Uhr in einem Baustellenbereich bei Efringen-Kirchen ungebremst und mit hoher Wucht in Betontrennwände. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon, an ihrem Auto entstand Totalschaden.

Bei der Unfallaufnahme behauptete die Frau, von einem dunklen Auto abgedrängt worden sein. Daraufhin sichteten die Beamten die Aufzeichnungen der Videoüberwachungsanlage und stellten fest, dass kein anderes Fahrzeug am Unfall beteiligt war. Die 26-Jährige wurde daraufhin wegen Vortäuschens einer Straftat angezeigt.