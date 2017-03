Bis zu acht Kilometer lange Staus drohen, wenn das Regierungspräsidium Freiburg auf der A 5 zwischen Efringen-Kirchen und dem Dreieck Weil zwischen dem 27. März und Mitte Mai die Fahrbahndecke erneuert. Die Kosten betragen 1,4 Millionen Euro.

Eine Besonderheit der Baustelle wird die Verlegung der Stauwarnanlage für den Stauraum zwei sein. Im Bereich des Baufeldes befindet sich die Stauwarnanlage der Grenzzollanlage Weil am Rhein. Diese steuert die einreisenden Lastwagen in die Schweiz und dient als zusätzliche Standfläche, falls die Grenzzollanlage und der Stauraum eins direkt vor der Schweizer Zollanlage ihre Parkplatzkapazitäten bereits voll erreicht haben.

Das Regierungspräsidium wird für die gesamte Bauzeit den Stauraum zwei vor die Baustelle verlegen und die vorhandenen Ampeln entsprechend umrüsten.

Efringen-Kirchen/Weil am Rhein. Das Regierungspräsidium (RP) erneuert die Fahrbahndecke auf einer Länge von etwa 4,4 Kilometern, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Die Arbeiten, die eine Arbeitsgemeinschaft der Firmen Joos und Vogel-Bau aus Hartheim ausführt, werden in drei Bauabschnitte eingeteilt. An mehreren Tagen droht laut RP eine erhöhte Staugefahr, weil nur jeweils eine Spur zur Verfügung stehen wird. Konkret wird dies von Montag, 27., bis Mittwoch, 29. März, der Fall sein.

Die vorhandene Fahrbahndecke wurde vor zehn Jahren bereits erneuert, sodass das Vorhaben diesmal nur als „einfache“ Deckensanierung konzipiert ist. Insofern werden nur die obersten zwölf Zentimeter Asphalt abgefräst und in zwei Lagen, die sogenannte Deck- und Binderschicht, erneut eingebaut.

Der erste von den drei Bauabschnitten betrifft beide Richtungen der A 5: Auf etwa 3,5 Kilometer auf der Fahrbahn von Basel nach Karlsruhe wird in sogenannter 4s+0 Verkehr auf einer Seite eingerichtet, damit das Baufeld auf der westlichen Fahrbahn frei für die Arbeiten ist. Für die Baustelleneinrichtung wird es ab Montag, 27., bis Mittwoch, 29. März, nur eine jeweils einspurige Verkehrsführung in Richtung Karlsruhe und Basel geben. In dieser Bauphase der Baustelleneinrichtung erwartet das RP Staus von bis zu acht Kilometer Länge.

Danach kann der Verkehr mit jeweils zwei beengten Fahrspuren je Fahrtrichtung an der Baustelle vorbei geführt werden. Diese Bauarbeiten beginnen am Donnerstag, 30. März, und werden voraussichtlich am 13. April (Gründonnerstag) für den ersten Bauabschnitt fertiggestellt.

Die gute Nachricht für die Autofahrer ist, dass über die Osterfeiertage für den Reiseverkehr keine Behinderungen durch die Baustelle zu erwarten seien, teilt das Regierungspräsidium mit.

Der zweite Bauabschnitt auf einer Länge von einem knappen Kilometer betrifft nur noch die Fahrtrichtung nach Basel. Richtung Karlsruhe ist wieder freie Fahrt angesagt. In dieser Bauphase steht Richtung Süden nur eine Spur zur Verfügung. Dieser Abschnitt dauert vom 18. bis 29. April.

Der dritte Bauabschnitt ist ein Kilometer lang und wird in Richtung Basel für den Abschluss der Arbeiten sorgen. Nun ist die rechte Fahrspur an der Reihe, über die in Bauphase zwei der Verkehr geflossen ist. Es gibt wieder nur einen Fahrstreifen. Bauphase drei läuft vom 2. bis 13. Mai.