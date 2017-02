Istein (os). Nachdem der SV Istein (SVI) zum Saisonende 2015/16 als Vizemeister der Kreisliga B die Gunst der Stunde nutzte und in die Kreisliga A aufsteigen konnte, lief es dort in den Spielen bis zur Winterpause insgesamt zufriedenstellend. Zwar hat der SV Istein als Zehnter der Tabelle noch gewisse Sorgen um den Klassenerhalt, hat aber bereits Mitte Januar und hochmotiviert mit dem Training für die restlichen Saisonspiele ab Mitte März begonnen. Die SVI-Verantwortlichen um Vorsitzenden Stefan Lucaßen haben auch schon Nägel mit Köpfen gemacht und den Vertrag mit Trainer Torsten Grießhammer auf die Saison 2017/18 verlängert.

Grießhammer kam im Sommer 2014 als neuer Coach nach Istein, ist beruflich als Disponent tätig, spielte in jüngeren Jahren beim FC Rheinfelden und dem FC Neustadt in der Landesliga, war später zuerst Spielertrainer in Minseln, Grenzach und Degerfelden und dann sieben Jahre „nur“ Trainer beim SV Inzlingen.

Von dort kam er zum SV Istein, wo er eigener Aussage zufolge ein stimmiges Umfeld und motivierte, engagierte Spieler antraf und solche auch weiterhin im Kader hat.

Für das stimmige Umfeld und die Motivation, so sagt Grießhammer weiter, spreche auch die Tatsache, dass trotz frühem Trainingsbeginn schon Mitte Januar die Beteiligung an den Übungseinheiten sehr gut sei. Er selbst kann derzeit das Training nicht leiten, weil ihn eine Grippe erwischt hat. „Stefan Lucaßen leitet in Absprache mit mir das Training und hat auch das Trainingslager am Wochenende in Satteldorf bestens geleitet“, sagt Grießhammer.

Für die restlichen Kreisliga-A-Spiele hat man im SV Istein ein klares Ziel – Klassenerhalt heißt es. Als Tabellenzehnter sei man derzeit zwar auf einem vermeintlich sicheren Platz, doch nur wenige Punkte trennen den SVI von einem Abstiegsplatz.

„Wir sind sozusagen der Tabellenführer der Abstiegszone und wollen alles daran setzen, diese Position zu halten“, sagt Grießhammer. Auf dem Weg dahin gelte es vor allem, die eklatante Auswärtsschwäche mit Blick auf die bisherigen 17 Saisonspiele abzulegen. In denen holte der SV Istein 17 Punkte – alle im Schatten des Klotzens, derweil auswärts kein einziger Punkt ergattert wurde, der SV Istein also ohne Auswärtspunkt ist.

Im Kader des SV Istein gab es in der Winterpause keine Veränderungen. Den ersten Wettspieleinsatz haben die Isteiner Kicker am 11. März beim SV Schopfheim. Das erste Heimspiel wird dann am Sonntag, 19. März, gegen den FC Hausen sein.