Egringen (mü). Eine etwas andere Generalversammlung haben die Egringer Feuerwehrmänner am Samstag veranstaltet. Mit dabei waren auch die Partnerinnen der Aktiven – und aus der Hauptversammlung wurde ein Familienabend, zu dem nahezu 70 Personen erschienen. Gestartet wurde in der Egringer Festhalle mit einem Sektem­pfang. Gruß- und Dankesworte überbrachten Gesamtkommandant Werner Schmid, Bürgermeister Philip Schmid, Ortsvorsteher Jürgen Schopferer so wie Vertreter der örtlichen Vereine.

Aktivitäten Kommandant Bernd Medam zeigte im offiziellen Teil auf, dass insgesamt sechs Einsätze durch die Egringer Wehr im Jahr 2016 zu bewältigen waren. Er verwies auf den Unwettereinsatz im Juni mit mehr als 20 Einsatzstellen, ein Flächenbrand, eine Öl- beziehungsweise Dieselspur, eine Brandnachschau sowie Fehlalarme.

Hinzu kamen zahlreiche Übungen. Hierzu zählten zwei Gesamtübungen, eine Gemeinschaftsübung mit Fischingen und Eimeldingen, zwölf Gruppenübungen, drei Maschinistenübungen, eine Fahrerübung und eine Abschlussübung.

Schriftführer Stefan Medam verwies auf das Fasnachtsfeuer, einen Kameradschaftsabend, ein Grillfest und die Organisation des Neujahrsempfangs. Auch wurde der Jugendwehr bei der Schrottsammlung geholfen und an Ostermontags- und Grümpelschießen des Schützenvereins teilgenommen.

Außerdem besuchten die Wehrmänner das Jubiläum der Jugendfeuerwehr und luden die Grundschüler der örtlichen Schule zu einer Besichtigung in das Feuerwehrgerätehaus ein. Altersmannschaft Auch die Altersmannschaft der Abteilung Egringen hatte im vergangenen Jahr einen vollen Terminkalender. Der Bericht von Obmann Helmut Sutter wurde ebenfalls von Stefan Medam verlesen und handelte von Arbeitseinsätzen, Stammtischen, zwei gemütlichen Hocks und dem Ausflug der Feuerwehrsenioren.

Kassierer Thomas Schopferer legte in seinem Bericht Rechenschaft über den Stand der Kameradschaftskasse ab, deren Richtigkeit von den Prüfern Stefan Müller und Reiner Karlin bestätigt wurde.

Ehrungen Für insgesamt 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurden Michael Züfle und Rainer Schopferer geehrt, wobei Schopferer krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnte. Michael Züfle konnte die Gratulationen verbunden mit Präsenten von Kommandant Bernd Medam, Gesamtkommandant Werner Schmid und Ortsvorsteher Jürgen Schopferer entgegennehmen.Ausbildung Die Floriansjünger besuchten den Maschinistentag, den Übungstag im schweizerischen Eiken, eine technische Hilfeleistungsübung und eine Gruppen- und Zugführerschulung. Mannschaftsstand Der Personalstand bei der Feuerwehr Egringen beträgt 35 Aktive, vier Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und 31 Mitglieder in der Altersmannschaft.

Termine Am 11. Februar findet landesweit ein Tag der offenen Gerätehäuser statt, an dem sich auch die Abteilung Egringen beteiligt. Es folgen die Besichtigung des THW am 14. Februar, das Fasnachtsfeuer am 4. März, die Schrottsammlung am 25. März, eine Heißausbildung bei der DSM Werksfeuerwehr am 25. März,die Generalversammlung der Gesamtfeuerwehr am 31. März, der Feuerwehrsonntag am 18. Juni, die Gemeinschaftsübung mit Efringen-Kirchen am 25. Juni und der Übungstag in Eiken am 15. Juli.