Efringen-Kirchen Von Popsongs bis zu alten Volksweisen

Mappach (fie). Gut besucht war der musikalische Sommerabend des Gesangvereins Mappach am Samstagabend. Trotz der vielen Feste und Feiern in der Umgebung fanden viele Besucher den Weg nach Mappach. So konnte Vereinssprecherin Doris Kollakowski die Gäste in einer bis auf den letzten Platz gefüllten Gemeindehalle begrüßen.

Den Anfang machte der gastgebende Gesangverein Mappach unter der Leitung von Kathy Schann mit drei Liedern. Besonders das gefühlvolle „Tears in heaven“ von Eric Clapton fand viel Anklang bei den Zuhörern.

Es folgte der Gesangverein Egringen mit vielen jungen Sängern unter der Leitung von Birgit Lehmann. Es war ihnen wohl noch nicht warm genug, denn sie fragten zu Beginn ihres Auftritts musikalisch „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“. Neben weiteren Liedern überzeugten sie auch im gemeinsamen Auftritt mit dem Gesangverein Holzen, der die Stärke eines großen Chores hervorhob.

Dies war der Übergang zum Beitrag des Gesangvereins Holzen, den ebenfalls Birgit Lehmann dirigiert. Mit schwungvollen Liedern wie dem „Mambo“ von Herbert Grönemeyer animierten sie das Publikum zum Mitsingen und Mitklatschen, ebenso bei der spontanen Zugabe „Superkalifragilistikexpialigetisch“ aus dem Film Mary Poppins.

Nach einer kurzen Pause betrat der dritte Gastchor, der Männergesangverein 1862 Steinenstadt, die Bühne. Unter ihrem neuen Dirigenten Thorwald Zimmermann trugen sie alte Volksweisen vor. Mit dem Lob auf das Markgräflerland, dem „Markgräfler Sängerspruch“ beendeten sie ihren Auftritt. Den Abschluss machte dann wieder der Gesangverein Mappach mit zwei Stücken aus dem „Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber. Mit der Zugabe „Evening rise“ endete dann ein eindrucksvoller und unterhaltsamer Abend.

Vor der Halle war der Abend allerdings noch nicht vorbei. Während des Auftritts übernahmen hier die Kameraden von der Feuerwehr die Bewirtung und wurden von den Mitgliedern des Gesangvereins abgelöst. Bei Wurstsalat, Flammenkuchen und Getränken wurde noch lange gefeiert.