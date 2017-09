Efringen-Kirchen Von Sportmode bis zum edlen Dirndl

22:16 Schauspieler Hart erpresst - Entschuldigung bei der Familie

Berlin - Mit einem Instagram-Video hat US-Schauspielstar Kevin Hart seine Familie öffentlich um Verzeihung für einen Seitensprung gebeten, der ihn nach eigenen Worten zum Ziel einer Erpressung gemacht hat. Der 38-Jährige, dessen zweite Frau Eniko ihr erstes Kind von ihm erwartet, sagte in dem sozialen Netzwerk, es gebe "keine Entschuldigung" für seinen Fehltritt. Aber er werde es nicht zulassen, dass sich jemand an seinen Fehlern bereichere. Er entschuldige sich bei seiner Frau und seinen Kindern, schrieb Hart: "Ich muss mich bessern und werde das tun."

22:12 Zwei Busunfälle - Fahrer auf A24 wohl nicht fahrtüchtig

Wittstock - Ein Unfall eines Reisebusses mit zwei Autos auf der A 24 in Brandenburg ist glimpflich verlaufen. Zwei Insassen eines Pkws seien schwer verletzt worden, einige der etwa 70 Passagiere des Busses erlitten einen Schock. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Fahrer nicht fahrtüchtig war und unter Medikamenteneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Bus war auf dem Weg von Berlin nach Hamburg. Bei einem zweiten schweren Busunfall auf einer Landstraße im münsterländischen Tecklenburg ist eine Frau ums Leben gekommen. 21 Menschen wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser.

21:19 Köln kündigt Protest gegen Wertung des 0:5 in Dortmund an

Dortmund - Der 1. FC Köln will die Wertung der 0:5-Niederlage bei Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga anfechten. FC-Geschäftsführer Jörg Schmadtke kündigte an, Protest einzulegen. Als Grund nannte er die Szene beim 2:0 des BVB kurz vor der Pause, das erst nach Videobeweis gegeben worden war. Der Schiedsrichter hatte auf Foul entschieden, dies aber auf Hinweis des Video-Assistenten revidiert. Da Ittrichs Pfiff aber wohl erfolgte, als der Ball noch nicht die Torlinie überschritten hatte, sehen die Kölner das Regelwerk verletzt.