Efringen-Kirchen (cl). Die Feuerwehr-Abteilung Efringen-Kirchen hat in ihren Räumen im Hallengebäude immer wieder Probleme mit Nässe. Mal war das Flachdach undicht, dann floss Wasser durch einen Sichtschacht, zuletzt drang Grundwasser von unten ein. So sind die Kameradschaftsräume seit einiger Zeit wegen Schimmelbefalls nicht nutzbar. Bürgermeister Philipp Schmid will darüber in der nächsten Fraktionsleitersitzung sprechen.

Klar sei, dass der Schaden durch den Anstieg des Grundwassers nach den starken Regenfällen nicht so einfach nicht zu beheben sei. Im Raum stand laut Gesamtkommandant Werner Schmid eine Aufstockung samt Satteldach. Dann hätte man auch das Problem mit dem undichten Satteldach gleich mit gelöst. Notwendig wäre in jedem Fall, eine erhebliche Summe zu investieren, sagte Bürgermeister Schmid im Verwaltungsausschuss. Das werfe die Frage auf, ob es überhaupt noch sinnvoll sei, Geld in das derzeitige Domizil zu stecken oder ob man nicht nach einem neuen Standort für die Feuerwehr Ausschau halten solle.

Dafür habe die Gemeinde derzeit aber kein Geld, deshalb wäre es „Spiegelfechterei“, jetzt ernsthaft über einen neuen Standort zu beraten. Als Ausweichquartier sei das Clubheim des TuS im Gespräch, das dieser nicht mehr benötige, wenn das neue Sportheim fertiggestellt sei. Schon jetzt dient es der Wehr als Ausweichquartier.

Auch Werner Schmid sieht bei einer möglichen Standortsuche einen „enormen Zeithorizont“. Je nach Standort innerhalb der Gemeinde käme dann auch die Fusion von Abteilungen als Thema auf.