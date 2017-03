Istein. Zur geplanten Umstrukturierung im Kalkwerk Istein (wir berichteten) teilt das Unternehmen Saint-Gobain Weber, das für die Putzproduktion verantwortlich ist, mit, dass es sich nicht um einen Rückzug handele. Der Pachtvertrag laufe schlicht aus und werde seitens ­L’Hoist, dem das Kalkwerk gehört, nicht verlängert.

„Die Firma L’Hoist hat den Standort 2015 übernommen und plant ihn nun für sich selbst auszubauen und weiterzuentwickeln“, heißt es in der Mitteilung von Weber. In engen und konstruktiven Gesprächen zwischen den beiden Geschäftsführungen hätten sich die Unternehmen aber darauf geeinigt, den Pachtvertrag über das ursprünglich geltende Ablaufdatum hinaus noch bis Ende 2018 zu verlängern. Beide Unternehmen pflegen an unterschiedlichen Standorten partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen.

Saint-Gobain Weber plane eine Verlagerung der Produktion an andere Standorte in der Region. In Istein werden von der Firma Weber Edelputze, Unterputze und technischer Mörtel produziert.

20 Mitarbeiter betroffen

Dort sind rund 20 Weber-Mitarbeiter beschäftigt. Es werde derzeit geprüft, inwieweit diese nach Ablauf des Pachtvertrags Ende 2018 in einem der benachbarten Werke, etwa in Merdingen, beschäftigt werden können. Die technischen Anlagen in Istein gehören dem Unternehmen Saint-Gobain Weber. Die Geschäftsführung müsse noch entscheiden, was mit diesen passiert.

Die Produktion werde 2017 ganz normal weiterlaufen. Über die Verlagerung von Produkten und Mengen soll 2018 entschieden werden.