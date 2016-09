Huttingen (mao). Tino Schörlin zieht um, verlässt Huttingen und verliert damit auch den Sitz im Ortschaftsrat. Ihm folgt nun der 31-jährige Molekularbiologe Patrick Wißner in das Gremium, während Thomas Kowol neuer Stellvertreter der Ortsvorsteherin wird.

Tino Schörlin galt als ein Sympathieträger, stets auf Ausgleich und sachorientierte Lösungen bedacht. Sein Ehrenamt legt er nieder, weil er nach Binzen umzieht. Somit kann er nicht mehr Ortschaftsrat in Huttingen sein. Im Frühjahr hatte er bereits das Amt des örtlichen Feuerwehrkommandanten abgegeben. Sein Herz schlage allerdings weiter für Huttingen, vielleicht komme er in ein paar Jahren wieder zurück, sagte Schörlin auf Nachfrage.

Petra Senn war sichtlich bewegt, als sie ihren bisherigen Stellvertreter von seinem Amt entband: „Es war eine schöne Zeit mit dir, du hast gut ins Gremium gepasst“, sagte Ortsvorsteherin Petra Senn und fügte an: „Wir haben es immer lässig gehabt“.

Am Ratstisch Platz nimmt für ihn nun Patrick Wißner. Bei den jüngsten Kommunalwahlen im Jahr 2014 hatte er nur drei Stimmen weniger als Tino Schörlin bekommen und steht damit auf der Liste der Nachrücker an der nächsten Stelle. Wißner betonte, dass er gerne am Ratstisch Platz nehme. In den Zuhörerreihen verfolgte auch sein Vater Werner Wißner die Vereidigung des Sohnes. Er war langjähriger Ortsvorsteher in Welmlingen und gilt als kommunalpolitisches Urgestein.

Das Ausscheiden Schörlins bringt noch eine weitere Rochade mit sich. Zwei Jahre war er auch stellvertretender Ortsvorsteher. In geheimer Wahl wurde Thomas Kowol als sein Nachfolger bestimmt, über dessen förmliche Bestellung allerdings der Gemeinderat noch zu entscheiden hat, was als Formsache gilt.