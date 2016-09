Istein (os). Zu „Abenteuer auf und um den Klotzen“ hat die Bergwacht Istein im Rahmen des kommunalen Ferienspaß-Programms jetzt eingeladen. Und 21 Kinder kamen zur Vier-Stunden-Aktion mit einem halben Dutzend Isteiner Bergwacht-Vertretern um Ortsgruppen-Chef Guido Strack als Gastgebern. Strack erläuterte im Rathaus erst einmal, was die Bergwacht so alles tut. Die aktuell 21 Bergwacht-Mitglieder nebst fünf aus der Jugendgruppe arbeiten zum einen im Naturschutz vor allem am Klotzen und in der Gesamtgemeinde Efringen-Kirchen, dazu in verstärktem Maße beim Rettungsdienst im schwierigen Gelände im Markgräflerland, im Kandertal und bis an den Hochrhein. Bei hochsommerlicher Hitze ging es dann für die Kinder los auf den Parcours, auf dem die Einsatzarten der Bergwacht hätten demonstriert werden sollen. Als allerdings bei der ersten Station, wo der konkrete Rettungseinsatz Thema war, eines der Kinder mit Kreislaufproblemen selbst zum Objekt des Rettungseinsatzes wurde und mit dem Rettungswagen abtransportiert werden musste, warfen die Bergwacht-Verantwortlichen ihren Ablaufplan über den Haufen. „Es wäre weder den Kindern noch uns zuzumuten gewesen, auf den Klotzen zu wandern angesichts von Temperaturen nahe 40 Grad im Schatten“, sagte Strack. So wurden die Kinder mit dem Bergwacht-Fahrzeug im Shuttle-Verkehr zum so genannten Akazienplatz im Wald ganz oben auf dem Klotzen gefahren. Dort hätte eigentlich nur der gemütliche Abschluss stattfinden sollen; hitzebedingt wurden aber die Stationen im Schatten aufgebaut. Dort kam dann auch eine Gebirgstrage zum Einsatz. Geübt wurde auch sicheres Befestigen von Lasten oder Menschen im kletternden Rettungseinsatz etwa per Mastwurf oder Achter-Knoten. Zum Schluss und vor dem Grillen am Akazienplatz gab es noch eine Schatzsuche. Neben dem Spaß für die Kinder blickt der Bergwacht-Chef auch auf die Nachwuchsrekrutierung. So konnte seine Organisation durch die Teilnahmen am Ferienspaß-Angebot in den vergangenen Jahren einige Jugendgruppen-Mitglieder auftun.