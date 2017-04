Efringen-Kirchen Wehrleute rückten zu 146 Alarmeinsätzen aus

Efringen-Kirchen/Istein (mü). Neben dem Wechsel an der Spitze der Gesamtfeuerwehr Efringen-Kirchen und dem Bericht des scheidenden Kommandanten Werner Schmid unter anderem über 146 Alarmeinsätze (wir berichteten gestern) standen in der Generalversammlung noch weitere Regularien auf der Tagesordnung.

So berichteten die Ressorleiter Ausbildung Ulrich Weiss, Bernd Medam von der Schlauchwerkstatt in Egringen, Jugendwart Patrick Medam, Armin Schauer von der Atemschutzwerkstatt in Huttingen, Philipp Kienle von der „First Responder Gruppe“ und der Obmann der Altersmannschaft Felix Kammerer von den Aktivitäten ihrer Abteilungen.

Schriftführer Gerd Hagist führte die Termine des vergangenen Jahres auf, und Rechner Lars Abel erläuterte die Zahlen der Kasse, die von Katharina Aldag und Pierre Brosch geprüft worden war.

Einsätze

In der Gesamtfeuerwehr Efringen-Kirchen mit den neun Abteilungen wurden 2016 insgesamt 16 Brände, 95 technische Hilfen und 32 sonstige Einsätze abgearbeitet. Zwölf Menschen wurden dabei gerettet, eine Person konnte nach einem Verkehrsunfall nur noch tot geborgen werden.

Ehrungen

Kreisbrandmeister Christoph Glaisner zeichnete zahlreiche Wehrmänner für langjährige Dienstzeiten aus. Bereits seit 40 Jahren in der Feuerwehr sind Martin Däschle, Lothar Kurz und Martin Zimmermann, Ulrich Baldermann wies diese Anzahl an Jahren ebenfalls auf, konnte aber nicht anwesend sein.

Zu 25 Jahren Dienstzeit gratulierte Glaisner Elmar Herr, Werner Wissner, Markus Aberer, Markus Bahlinger, Steffen Heitzler, Rainer Schopferer, Andreas Schörlin, Tino Schörlin, Dirk Weiß und Michael Züffle.

Beförderungen

Auch die anstehenden Beförderungen wurden von Kreisbrandmeister Glaisner persönlich vorgenommen. Er ernannte Jochen Bahlinger zum Löschmeister, Oliver Schirmer, Stephan Brunner und Stephan Krause zu Oberlöschmeistern und Dennis Bodack zum Hauptlöschmeister.

Mannschaftsstand

Die Gesamtfeuerwehr Efringen-Kirchen besteht aus 252 Wehrleuten in der Aktivmannschaft, 136 Personen in der Altersmannschaft und 37 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr.