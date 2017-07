Efringen-Kirchen „Welt ist voll Musik“

Nachrichten-Ticker

16:58 Soko soll Gewalt am Rande des G20-Gipfels aufklären

Hamburg - Rund 170 Beamte sollen in einer Sonderkommission die schweren Gewalttaten am Rande des G20-Gipfels in Hamburg aufklären. "Jetzt geht es darum, weitere Täter der Gewaltexzesse zu identifizieren, damit sie ihrer gerechten Strafe zugeführt werden können", sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer in Hamburg. Es gebe eine Unzahl von Hinweisen aus der Bevölkerung auf mutmaßliche Straftäter. So seien allein 2000 Bild-Dateien bei der Polizei eingegangen. Die Polizei selbst habe etwa 100 Stunden Beweisvideos gedreht.

16:54 USA und Katar unterzeichnen gemeinsames Anti-Terror-Abkommen

Doha - In der Krise am Golf haben die USA und Katar ein gemeinsames Anti-Terror-Abkommen unterzeichnet. Beide Länder würden künftig mehr tun, um die Geldquellen von Terrorgruppen aufzuspüren. Das erklärte US-Außenminister Rex Tillerson nach einem Treffen mit seinem katarischen Kollegen Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten hatten vor mehr als vier Wochen alle Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie werfen dem Emirat die Unterstützung von Terrorgruppen vor.

16:19 Erwerbsfähige Hartz-IV-Bezieher immer länger arbeitslos

Nürnberg - Hartz-IV-Empfänger in Deutschland sind immer länger arbeitslos. In der Gruppe der arbeitsfähigen Hartz-IV-Bezieher lag die Dauer der Arbeitslosigkeit im vergangenen Jahr im Schnitt bei 629 Tagen. Dies sind 74 Tage mehr als im Jahr 2011, wie aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht. Die Perspektivlosigkeit für Hartz-IV-Beziehende habe in den letzten Jahren zugenommen sagte Linken-Fraktionsvize Sabine Zimmermann der "Passauer Neuen Presse". Seit 2010 seien die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit drastisch gekürzt worden.

16:10 Gedenken an blutigen Putschversuch in der Türkei

Istanbul - Ein Jahr nach der Niederschlagung des Putschversuchs in der Türkei haben im ganzen Land Gedenkveranstaltungen begonnen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und Ministerpräsident Binali Yildirim begannen das Gedenken mit dem Besuch eines "Märtyrerfriedhofs" im Istanbuler Stadtteil Edirne. Bis Sonntag sind im ganzen Land Veranstaltungen zum Putschversuch geplant. Als Höhepunkt der Feierlichkeiten ist eine Ansprache Erdogans im Parlament in Ankara in der Nacht zu Sonntag geplant. Die Oppositionsparteien CHP und HDP sind dazu jedoch nicht eingeladen.

16:04 Polizeiwache neben Kohls Haus soll schließen

Ludwigshafen - Die Polizeiwache neben dem Haus von Altkanzler Helmut Kohl im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim soll geschlossen werden. Zu einem noch nicht festgelegten Zeitpunkt werde man auf andere Schutzmaßnahmen wie Streifendienst setzen, sagte eine Sprecherin des für die Wache zuständigen Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Der Zeitpunkt des Abbaus der Wache und die Details zu zukünftigen Schutzmaßnahmen seien aber noch unklar. Vorerst bewachen Polizisten in der Wache weiterhin rund um die Uhr das Haus.