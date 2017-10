Efringen-Kirchen „Wie tickt denn der Jungspund?“

Blansingen (mao). Jens-Daniel Mauer, der neue Seelsorger für die Kirchengemeinden Blansingen/Welmlingen/Kleinkems, Hertingen und Bad Bellingen wurde gestern bei einem feierlichen Gottesdienst mit Applaus begrüßt.

Dichtgedrängt saßen am gestrigen Sonntag die Gläubigen in der Blansinger Peterskirche und hatten wohl auch so einige Erwartungen an den neuen Seelsorger. „Wie tickt der denn?“, oder „hat der Jungspund überhaupt genug Lebenserfahrung?“, formulierte Jens-Daniel Mauer selbst die Fragen, die sich so mancher Gläubige wohl stelle. Und überhaupt: Wie werden die Predigten denn sein? Mauer stellte klar, dass er seine Predigt „aus der eigenen Erfahrung mit Gott“ halte, er auf Augenhöhe mit den Kirchenbesuchern „greif- und angreifbar“ Gottes Wort lebensnah verkünden wolle und es das Ziel sei, dass die Gläubigen „eigene Positionen entwickeln“. Ganz im Sinne seines Ernennungsspruches durch den badischen Landesbischof: „Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen“. Wichtig war dem neuen Seelsorger zu betonen, dass die Gemeinde an ihren hohen Erwartungshaltungen festhält.

Zuvor schon hatte Dekanin-Stellvertreter und Efringen-Kirchener Pfarrer Steffen Mahler um Vertrauen geworben. „Wer ihn bereits kennen lernen konnte, weiß, dass Jens-Daniel Mauer sich mit ganzen Herzen in den Dienst Gottes gestellt hat, er aber auch auf ihre Mithilfe angewiesen ist“.

Auch die Konfirmanden haben so einige Erwartungen an den Geistlichen, die sie in lockerer Form verkünden durften. Manche wünschten sich ein tolle „Konfizeit“ und ein Blansinger Konfirmand fasste seine öffentlich geäußerte Hoffnung mit den Worten zusammen: „Wenn der Pfarrer anständig ist, dann konfirmiert er mich im nächsten Jahr“.

Bei einem anschließendem Stehempfang im benachbarten Kindergarten nutzten viele Kirchenbesucher die Möglichkeit zum lockeren Gedankenaustausch.