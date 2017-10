Efringen-Kirchen „Wir hinken vollkommen hinterher“

Von Saskia Scherer

Die Vectoring-Technologie der Telekom im Zentralort Efringen-Kirchen (wir berichteten) ist auch CDU-Fraktionssprecher Reinhard Knorr ein Dorn im Auge. Damit werde die Digitalisierung untergraben.

Efringen-Kirchen. „Als es um den Glasfaserausbau in den Teilorten ging, habe ich den Zentralort vermisst“, erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Dann habe sich herausgestellt, dass die Telekom „plötzlich aktiv wird“. Sie wolle aber nichts investieren, sondern die vorhandene Leitung nutzen. „Also wird es sehr schwer, hier Glasfaser zu verlegen, weil es dann heißt, wir seien ja versorgt“, ärgert sich Knorr. „Und die Bundesnetzagentur macht da mit und sorgt für ein Monopol, das verstehe ich nicht.“

Nur Zwischenlösung

Vectoring sieht er nur als Zwischenlösung und nicht als zukunftsträchtig an. „Schließlich gibt es ja auch immer mehr Dienste, die eine hohe Bandbreite erfordern“, meint Knorr. „Wir hinken da in Deutschland ohnehin vollkommen hinterher.“ Für eine Gemeinde wie Efringen-Kirchen sei der Glasfaserausbau aber essentiell. „Das ist ja auch ein Hemmnis für Firmen, sich hier anzusiedeln.“

Zügig Städte versorgt

Mit den Vorwürfen konfrontiert verwies Telekom-Pressesprecher Hubertus Kischkewitz gegenüber unserer Zeitung zunächst auf einen Blogbeitrag, in dem es unter anderem heißt: „Wir setzen auf Vectoring, weil nur so auch die Menschen in den ländlichen Gebieten zeitnah schnellere Anschlüsse bekommen können. Wer nur FTTH (Fiber To The Home) will, hängt die Menschen auf dem Land weiter ab – und das auf Jahre.“

Genau das habe die Telekom aber nicht gemacht, findet Knorr. „Stattdessen hat sie zügig den städtischen Raum mit seinen kurzen Wegstrecken versorgt. Vectoring geht nämlich nur auf recht kurze Distanz, weshalb man das ja auch nur im Zentralort machen will. Zur Versorgung der Ortschaften hätte man tatsächlich Glasfaser-Leitungen verlegen müssen, was aber teuer ist.

Zuschlag von Netzagentur

Das habe die Gemeinde Efringen-Kirchen inzwischen selbst gemacht und dafür viel Geld in die Hand genommen. Jetzt aber verhindere die Telekom durch das Vectoring für den Zentralort eine Förderung des Ausbaus mit Glasfaser an die Häuser . Kischkewitz weist das zurück: Die Telekom verlege von der Vermittlungsstelle zu den zum Ausbau angemeldeten Kabelverzweigern in die Straßen Glasfaserkabel, in der Stadt und auf dem Land. Beim Ortskern handle es sich um den so genannten Nahbereich, bei dem die Telekom von der Bundesnetzagentur den Zuschlag zum Ausbau erhalten hat.

Verlust der Förderung

Im Blogbeitrag heißt es weiter: Der Vectoring-Ausbau basiert auf Glasfaser. Die Glasfaserkabel werden dafür bis zu den Kabelverzweigern verlegt, also zu den grauen Kästen am Straßenrand. Von da aus kann die Glasfaser dann in einem zweiten Schritt weiter zu den Haushalten gebracht werden. „Eine Weiterführung und Verzweigung an die einzelnen Häuser ist aber nicht geplant“, sagt Knorr, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Das wäre durch den Zweckverband möglich, allerdings nur mittels einer Förderung. Diese werde aber durch das „Angebot“ des Vectorings verhindert oder erschwert.

Kischkewitz erklärt, dass die Entscheidung zu Art und Weise des Ausbaus im Nahbereich die Bundesnetzagentur getroffen habe. Eine Förderung sei aber ohnehin fraglich gewesen, da diese nur greift, wenn weniger als 30 Megabit pro Sekunde angeboten werden. Die Bandbreiten seien dort aber durch den VDSL-Ausbau größtenteils bereits höher. Seitens der Telekom heißt es weiter: „Wer schon heute einen Glasfaseranschluss bis zum Haus bekommen möchte, bekommt dafür ein Angebot. Speziell für Unternehmen kann das sinnvoll sein.“

Glasfaser nach Bedarf

Knorr meint dazu, dass man von einer Größenordnung im vierstelligen Bereich spreche, was für Privathaushalte nicht akzeptabel sei. Der Zweckverband dagegen biete einen geförderten Hausanschluss für rund 700 Euro an. Pressesprecher Kischkewitz erklärt: „Wir bieten Glasfaseranschlüsse bis ins Gebäude für Geschäftskunden an, aber auch für Privatkunden, wenn bei einem partnerschaftlichen Ausbau mit einer Kommune FTTH ausgebaut wird. Glasfaser bis in die Häuser legen wir zudem in den Neubaugebieten. Wir sagen klipp und klar, dass wir Schritt für Schritt weiter Glasfaser an und in die Häuser legen, sobald der Bedarf dafür gegeben ist und es sich wirtschaftlich für beide Seiten rechnet.“