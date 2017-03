Efringen-Kirchen. Zusammenprall: Am Freitagmorgen gegen 7.40 Uhr fuhr eine 27-jährige Toyota-Lenkerin auf der B 3 bei Efringen in Richtung Freiburg. In der langgezogenen Rechtskurve in Höhe der Einmündung der Engetalstraße war sie vermutlich durch die Bedienung ihres Autoradios so abgelenkt, dass sie auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einer ihr entgegenkommenden Fahrerin eines Seat zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde niemand verletzt, allerdings lag der Sachschaden an beiden Autos bei rund 10 000 Euro.