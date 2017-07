Efringen-Kirchen Zwei Verletzte: Sekundenschlaf

Efringen-Kirchen. Zwei Verletzte durch Unfall nach Sekundenschlaf: Eine 72-jährige Frau befuhr am Donnerstag, gegen 14.20 Uhr, mit ihrem Auto die B 3 von Welmlingen kommend in Richtung Efringen-Kirchen. Zwischen der Einmündung Engetalstraße und der Abzweigung K 6323 fiel sie ihren Angaben zu Folge in einen Sekundenschlaf und kam in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte sie mit einem Verkehrszeichen, fuhr anschließend eine Böschung hinunter und kreuzte den parallel verlaufenden Radweg. Schließlich krachte das Auto gegen einen Grundstückszaun und kam dort zum Stillstand.

Die Fahrerin und ihre 78-jährige Beifahrerin wurden im Auto eingeklemmt. Sie wurden von der Feuerwehr Efringen-Kirchen befreit. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten zur Überwachung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Es war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Von der Freiwilligen Feuerwehr wurden die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemittel abgestreut. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben und wird angezeigt.