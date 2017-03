Eimeldingen. Radfahrer übersehen: Am Samstagmittag gegen 13 Uhr kam es auf der B3 auf der Höhe der Abzweigung nach Märkt zu einem Zusammenprall zwischen einem Rennradfahrer und einem Auto. Der 50-jährige Fahrer eines Land Rovers wollte von der Kreisstraße kommend die B 3 überqueren und übersah den 48-jährigen Radler, der auf dem parallel zur Bundesstraße verlaufenden Radweg in nördlicher Richtung unterwegs war. Durch den Unfall wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus nach Lörrach transportiert werden musste. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 5000 Euro.