Eimeldingen Auch in der Hautevolee dachte sie immer an ihr Heimatdorf

Von Boris Burkhardt

Eimeldingen. Emilie Gretchen Kaufmann, in Eimeldingen besser bekannt als Gretel Locher, war laut dem Urteil ihrer Zeitgenossen eine hübsche, lustige, fröhliche und kinderliebe Person. Der Gretel-Locher-Weg im Baugebiet Ifang zeugt von der Verbundenheit zwischen der gebürtigen Efringen-Kirchenerin und der Gemeinde Eimeldingen. Die Frau, die vom Schicksal gesegnet war, starb vor 25 Jahren. Trotz ihres Lebens in feiner Gesellschaft hat sie ihre Heimat im Markgräflerland nie vergessen.

Als Kaufmann am 14. April 1907 das Licht der Welt erblickte, hatten ihre Eltern gerade den Markgräfler Hof in Efringen-Kirchen erworben und den Umbau abgeschlossen. Vater Eugen Kaufmann war Metzgermeister und Gastwirt aus Rümmingen.

Mutter Emmilie Kaufmann geborene Hagist, war gebürtige Eimeldingerin. Bereits 1911 zog die Familie aber wieder nach Eimeldingen. Durch den Erwerb des „Ochsens“ von der Familie Roth war die Zukunft der Kaufmanns gesichert: Der „Ochsen“ war damals auch der einzige Metzgereibetrieb in Eimeldingen. Außerdem wurde er recht bald zum beliebten Treffpunkt reicher Basler Bürger.

Gretel Kaufmann besuchte neben der Volksschule noch Näh- und Kochschulen, da sie wie ihre Geschwister Hedy, Elsa, Emmely und Hans im elterlichen Betrieb mithalf. Zudem war Mutter Kaufmann Vorsitzende des Eimeldinger Frauenvereins, wodurch der jungen Gretel die Not der Armen und Kranken in Eimeldingen früh bewusst wurde. 1921 wurde sie von Pfarrer Kayser konfirmiert.

1929 lernte Gretel Kaufmann ihren zukünftigen Ehemann kennen: Hans Locher, der als Zürcher Architekt und Ingenieur am Märkter Stauwehr arbeitete und mit dem Motorrad unterwegs war. Er übernachtete zu jener Zeit für eine Woche im „Ochsen“ und fand Gefallen an ihrer lebensfrohen und heiteren Art. Sie hatte „wie alle Kaufmanns einen unheimlich trockenen Humor“, meint Irene Bauer über die Cousine ihrer Mutter. Sportlich-elegant sei sie ebenso gewesen, und hätte „viel für sich getan“. Was als Schwärmerei begann, endete tatsächlich in einer glücklichen Ehe, die am 25. September 1930 in New York geschlossen wurde.

Gretel Locher-Kaufmann konnte sich nun Dank des Wohlstands ihres Manns einige Wünsche erfüllen: Sie reiste gern und viel, trieb viel Sport und mochte „flotte Flitzer“. Aufgrund ihres organisatorischen Talents liebte sie es, Feste für sich und ihren Mann zu geben. Trotz ihres luxuriösen Lebens in der Zürcher Gesellschaft vergaß Gretel Locher-Kaufmann nie ihre Familie und ihren Heimatort Eimeldingen.

Da die Ehe zu ihrem Bedauern kinderlos blieb, kümmerte sie sich viel um ihre Nichten und Neffen in Deutschland. Auch sonst war Familie Locher sozial sehr engagiert. Während des Zweiten Weltkriegs musste Gretel Locher-Kaufmann in der Schweiz bleiben und konnte Heimat und Familie lange Zeit nicht sehen. Als 1969 ihr Mann verstarb, setzte sie sich noch mehr für Alte und Kranke ein und half wöchentlich in der Nähstube der Epileptischen Klinik in Zürich.

Mit ihrem Tod am 28. März 1992 hinterließ Gretel Locher-Kaufmann eingedenk ihrer Heimat ein Legat in Höhe von 200 000 Franken mit der Auflage, „dass der Betrag ausschließlich für die Hilfe an älteren einheimischen Leuten verwendet wird“. Beerdigt wurde sie im Zürcher Familiengrab der Familie Locher. Durch ihr Vermächtnis habe sie aber Eimeldingen ein „unsichtbares, aber wirksames Denkmal“ geschaffen, wie Bauer meint.

