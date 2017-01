Eimeldingen/Märkt (dab). Zum Sportler des Jahres 2016 der SpVgg Märkt-Eimeldingen wurde Florian Schmieder ernannt. Markus Kimmelmann, zweiter Vorsitzender, überreichte ihm im Rahmen der Generalversammlung unter dem herzlichen Beifall der Anwesenden den Pokal.

Der Sportler des Jahres wird seit 1981 geehrt. Entscheidende Kriterien sind die sportlichen Leistungen und das Engagement im Verein. Florian Schmieder half bei allen Veranstaltungen und mehreren Papiersammlungen mit. Außerdem übernahm er im Sommer Aufgaben als Jugendtrainer. Auf und neben dem Platz gilt er als zuverlässiger Spieler. Zuletzt hatte ein Kreuzbandriss eine aktive Beteiligung verhindert.

„Es gibt kaum einen in der Mannschaft, der für Fußball so lebt. Wir hoffen, dass alles bestens läuft, so dass er zur neuen Saison wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann“, sagte Timo Wanka, dritter Vorsitzender und Abteilungsleiter Fußball.

Das zurückliegende Jahr sei für die Elf insgesamt sehr positiv gewesen, auch „wenn der Aufstieg nicht geglückt ist, und die Hinrunde 16/17 nicht darauf hindeutet, dass es dieses Jahr klappt“, fasste er den aktuellen Stand zusammen. Der Kader besteht aus 35 Spielern, davon nehmen 27 Spieler regelmäßig am Trainings- und Spielbetrieb teil. Nur ein Abgang war zu verzeichnen, dem zwölf Neuzugänge entgegenstanden, darunter vor allem junge Spieler, auf denen die Mannschaft aufbauen könne, erklärte Wanka. Sportlich laufe es nicht schlecht: Die Saison 15/16 schloss die SpVgg mit dem vierten Platz in der Kreisliga C ab, und steht in der laufenden Saison zur Winterpause auf dem sechsten Platz.

Dank gebühre hierbei Trainer Dominic Hölkemann, der von den Spielern sehr geschätzt werde. Jüngst konnten auch Sponsoren gewonnen werden: Kompass-Sport übernahm Trainingsanzüge und Trikots, das Sichtwerk die Sporttaschen. Auch die Mannschaft habe sich mit Spenden an Neuanschaffungen beteiligt, berichtete Wanka.