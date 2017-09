Eimeldingen Die Bürger können sich in die Planung einbringen

Von Clemens Leutz

Die Bürger können sich in die Planung für den zentralen Bereich zwischen Bahnlinie und B 3 (ehemaliges Gewerbegebiet zwischen Bahn und Kander sowie Markworth-Areal) einbringen. Die Kommune konnte dort jüngst entsprechende Grundstücke erwerben.

Eimeldingen. Bürgermeister Oliver Friebolin kündigte im Gemeinderat eine Sitzung der Planungswerkstatt am Dienstag, 24. Oktober, 18.30 Uhr, in der Reblandhalle an. Dort können Interessierte Vorschläge machen, wie sie sich die Bebauung vorstellen. Das Bebauungsplangebiet umfasst das Gelände der Bahn an der Kander, wo die Gemeinde am 13. September der Bahn nach zähen Verhandlungen noch 3 300 Quadratmeter abkaufen konnte, sowie das Markworth-Areal, das die Gemeinde am 23. August erworben hat, und den Grünstreifen jenseits der Kreisstraße. Entstehen sollen Wohnhäuser und ein Kreisverkehr an der B 3.

Hartmut Kern, der als Berater für die Gemeindeverwaltung tätig ist, berichtete, dass er für den Umbau des Markworth-Gebäudes sechs Bauleiter angefragt habe. Andreas Guckes vom Sulzburger Büro ifb-Guckes habe sich bereiterklärt, die Aufgabe zu übernehmen. Nachdem Kern die ersten Schritte bereits erledigt hat, geht es noch um die Leistungsphasen fünf bis acht, also die Fertigung der Planunterlagen und Umbaupläne bis zur Objektüberwachung. Der Rat stimmte dem Architektenvertrag mit Guckes über 38 000 Euro zu.

Sanierung und Umbau sollen möglichst rasch beginnen. „Wir haben acht Monate vereinbart“, sagte Kern. Um das Projekt flott voranzubringen, wurde Friebolin auf Anregung von Martina Bleile ermächtigt, Aufträge bis zum Betrag von 25 000 Euro brutto selbst vergeben zu können.

Die dann frei werdenden Räume im jetzigen Rathaus sollen temporär ebenfalls zu Wohnraum werden. Derzeit sei der Bedarf an Wohnraum eben sehr groß, erklärte Friebolin. Für den Umbau im nächsten Jahr winke eine 15-prozentige Förderung. Sobald der Wohnungs-Nachfrage nachlasse, solle das Rathaus der Allgemeinheit wieder für andere Zwecke zur Verfügung stehen.