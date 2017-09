Eimeldingen Die Streithähne sperrte er einfach ins Rathausarchiv ein

Von Boris Burkhardt

Eimeldingen. „Unser Rung-Edy“, wie der gebürtige Märkter Eduard Rung in einem Zeitungsartikel zum 70. Geburtstag am 26. April 1938 genannt wurde, war im Umland Eimeldingens vor allem bekannt für seine Reden, die er auch für andere schrieb, seine Gedichte und Aufsätze in alemannischer Mundart und in Standarddeutsch, ernste und heitere, von denen viele in der Zeitung veröffentlicht wurden.

Neben seinem literarischen Schaffen und seinem Amt als „Hebelvogt“ war Rung aber vor allem Bürgermeister der Gemeinde: 20 Jahre lang führte er Eimeldingen durch eine schwierige Zeit. 1892 heiratete er in Eimeldingen ein, wodurch er auch Besitzer der alten Säge im Malzholzweg, der „Klappernfabrik“, wie er sie offiziell nannte, wurde.

Mit seiner Frau Mathilde Zipsin, die schon 1929 starb, hatte er sechs Kinder. Mit dem neuen hatte die Gemeinde zugleich einen engagierten Bürger gewonnen, der sich in Krieger- und Sanitätsvereinen stark machte und nach drei Jahren als Gemeinderat 1922 mit 125 zu 63 Stimmen zum Bürgermeister gewählt wurde. Zweimal wurde Rung auch als Kandidat für den badischen Landtag und einmal für die evangelische Landesynode aufgestellt.

Als Markgräfler sah Rung sein Idol in Johann Peter Hebel. So rief er 1926 den ersten Markgräfler-Tag in Lörrach ins Leben und mitbegründete noch im selben Jahr im Haltinger „Hirschen“ die „Hebel-Gmei“, zu deren Hebelvogt er gewählt wurde – ein Amt, das er bis zu seinem Tode ausübte. Begleitet von Trachtengruppen und der Hebelmusik Hausen vertrat er mit „Lust und Liebe“ alemannische und Markgräfler Art und Brauchtum auf verschiedensten Veranstaltungen. Hoch beliebt war Rung auch als Rundfunksprecher. In seiner Tätigkeit als „Hebel-Jünger“ machte er auch Bekanntschaft mit der jungen Helene Zapf, die später als „s Vreneli us em Hebel-Grund“ bekannt werden sollte.

Doch nicht nur hat Rung viel geschrieben, es wurde in seiner Zeit auch schon viel über ihn geschrieben und erzählt. Zwei alte Streithähne, so weiß Eduard Krause aus den pfundschweren Nachlassen von und über seinen Urgroßvater zu erzählen, hätten regelmäßig den Bürgermeister in seiner Funktion als Schlichter aufgesucht. Als sie das Rathaus zu diesem Zweck wieder einmal betraten und gleich zu zetern anfingen, habe Rung sie auf die Anwesenheit des Ofensetzers hingewiesen und die beiden – als sie immer noch nicht still sein wollten – samt ihrem Zank ins Archiv gesperrt. Anschließend habe er den Ofensetzer zu einem Vierteli in den „Löwen“ eingeladen. Nach ein paar Stunden sei er dann zurückgekommen, habe das Archiv aufgeschlossen und sich erkundigt, ob die beiden nun zufrieden miteinander seien.

Eduard Rung erlebte weder das Ende des Krieges noch seinen 75. Geburtstag: Am 11. Februar 1943 verstarb er in Schliengen. Er stand sein Leben lang im Dienste der Heimat. Sein Verhältnis zum Dritten Reich bleibt offen. Die Tatsache, dass er 1933 wiedergewählt wurde und bis zu seiner Abdankung 1942 im Amt blieb, wirft sicherlich Fragen auf. Vor der Machtergreifung war Rung Mitglied der antisemitischen und antidemokratischen Deutschnationalen Volkspartei (DNVP), gehörte aber nie der NSDAP an. Sein Urenkel Eduard Krause kann sich nicht vorstellen, das Rung mehr gewesen wäre als ein „Dulder des Regimes in seiner öffentlichen Position“. Krauses Mutter habe sich außerdem gut daran erinnert, wie ihr Vater, also Rungs Schwiegersohn, im Hause Rung über Hitler und die Nazis gewettert habe.