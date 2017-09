Eimeldingen Dieses Jahr kicken wieder zwei Mannschaften mit

Eimeldingen (os). Nach einigen Jahren mit eher durchschnittlichen Leistungen der Kicker der Sportvereinigung (SpVgg) Märkt/Eimeldingen soll es in der Spielzeit 2017/18, die am Wochenende beginnt, voran gehen. Neuerdings gibt es wieder zwei Fußball-Mannschaft im Wettspielbetrieb, die beide in unterschiedlichen Staffeln der Kreisliga-C kicken. Auf Dominic Hölkemann, der als Trainer ausschied und in den Kader der „Ersten“ wechselte, folgt als neuer Trainer Gianluca Pinti.

In diesem Kader befinden sich des Weiteren gleich 13 Neuzugänge, überwiegend Spieler, die Pinti von seinen bisherigen Trainerstationen mitgebracht hat. So kamen von der SG Grenzach Rocco Martino, Fabio da Silva Santos, Vincenzo Russo, Manuel Kiefer, Mohammed-Ali Hamada, vom TJZ Weil Ettore Pulvicinti, Salvatore Pisari und Salvatore Papa, vom TuS Lörrach-Stetten Claudio Mangano, vom SV Wollbach Samuel Fritz und Daniel Junghans, vom FV Tumringen Dennis Grundmann, vom FV Haltingen Mark Vetterlin und vom TuS Binzen Piotr Broszka. Einziger Abgang ist Syla Artan, der sich dem TuS Lörrach- Stetten angeschlossen hat.

Aus diesen Neuzugängen und den verbliebenen Spielern galt es für den neuen Trainer und den ebenfalls neuen Coach der Reserve, Rolf Hüttenhain, schlagkräftige Teams zusammen zu stellen. Dieses Zusammenwachsen muss natürlich Zeit haben, sagen Pinti und Vorsitzender Michael Baumann mit Blick auf die „Erste“, die nach dieser Eingewöhnungsphase aber nach oben schielen will: Mittelfristiges Ziel seiner Arbeit in Eimeldingen sei der Aufstieg in die Kreisliga B, betont Pinti.

Der neue Eimeldinger Trainer ist bei der Sportvereinigung kein Unbekannter. Der 42-jährige, italienisch stämmige Lörracher kickte in aktiven Zeiten schon in Eimeldingen sowie auch beim TuS Lörrach-Stetten, dem FC Rheinfelden, FV Lörrach und bei Schweizer Vereinen. Nach der Trainerausbildung arbeitete er als Jugendcoach, dann im Aktivbereich beim TSV Rot-Weiß Lörrach, TuS Maulburg, FC Therwil/Schweiz und FV Tumringen.

Die Spieler seien durchweg junge Leute und mit ihnen wolle man Akzente setzen, vorne mitspielen und vor allem Spaß am Fußball haben. Wichtig sei auch die Integration der Spieler aus vielen Nationen in den Verein. Diese Integration vollzog man am zurückliegenden Wochenende auch beim Eimeldinger Dorffest, bei dem sich die Neuzugänge mit ihren neuen Sportskollegen in die Arbeitsschichten einreihten.

Durch die vielen Neuzugänge bei nur einem Abgang konnte man wieder eine zweite Mannschaft melden, freut sich Baumann über diese neue Truppe, die in der Kreisliga-C-Staffel I kickt.

Das erste Saisonspiel in Staffel II bestreitet die „Erste“ am Sonntagnachmittag daheim gegen den FV Tumringen. Die zweite Mannschaft kickte schon zweimal, hat bereits einen Sieg eingespielt und hat am Sonntagvormittag SF Schliengen zu Gast.