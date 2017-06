Eimeldingen Drei Meistertitel

Eimeldingen. Normalerweise ist er für die Erfolge der Jugend des BC Eimeldingen zuständig, doch diesmal griff Jugendwart Lieven van der Hoofd bei den südbadischen Altersklassenmeisterschaften in Emmendingen selbst zum Schläger.

Ebenfalls am Start war die Nummer 1 des ESV Weil am Rhein, Christian Wolf, beide spielen zusammen beim diesjährigen Landesligaaufsteiger, der SG Eimeldingen/Weil am Rhein.

Die Erfolge aus dem Ligabetrieb konnten weitergeführt werden, insgesamt drei Meistertitel gewannen die beiden: Im Einzel siegte Christian Wolf in der Altersklasse O 30 ebenso wie Lieven van der Hoofd in der Altersklasse O 40. Zudem konnten sich beide den Titel im Doppel in der Altersklasse O 30 sichern.