Eimeldingen Durchweg friedliches und heiteres Fest

Eimeldingen (os). „Am Samstag hätten das Wetter und auch der Besucherzuspruch etwas besser sein können – Sonntag und Montag haben aber unsere Erwartungen voll erfüllt“, zog Bürgermeister Oliver Friebolin nach dem dritten und letzten Eimeldinger Dorffesttag Bilanz. Das Fest habe mit den Umsätzen und dem Verlauf durchweg für zufriedene Gastgeber aus sieben örtlichen Vereinen gesorgt.

Ähnlich lautete auch die Einschätzung von Peter Gempp, dem Vorsitzenden des Rottweilerclubs. Er hob, wie der Bürgermeister, besonders die Bedeutung des Kinderprogramms und dabei vor allem den Kindernachmittag hervor. Sehr zugkräftig und stimmungsfördernd seien dazu die Auftritte der „The Hirschenhall Jazz and Rample Band“ sowie der „Zeller Wildsaumusik“ gewesen.

Rechtzeitig zum Handwerkermittagessen bei Frauenchor, Feuerwehr, Sportvereinigung und evangelischer Kirchengemeinde gab es am Montag Sonnenschein, und so hatten die Vereine richtig gut zu tun, um ihre Gäste zu verköstigen. Am Mittag war auch das Team des Kindergartens beim Kinderprogramm gefordert, das bis in den frühen Abend hinein dauerte und so zum gemütlichen Ausklang überleitete.

Das warme, angenehme Wetter habe vor allem den Umsatz im Bereich Speisen befeuert, so Friebolin weiter. Positiv sei, dass man ein durchweg friedliches, heiteres Fest erlebt habe. Der Sicherheitsdienst leistete gute Arbeit, musste auch nicht eingreifen und ebenso die DRK-Helfer.

Die Hobbykünstler-Ausstellung, die am Samstag und Sonntag im Haus der Begegnung stattfand, dürfte auch 2018 Bestandteil des Dorffests sein. Diese Absicht hätten die Teilnehmer bereits geäußert.

Der Bürgermeister meinte des Weiteren, dass die Vereine auch mit dem wirtschaftlichen Aspekt des Dorffests zufrieden sein dürften. Es sei ein mindestens gutdurchschnittliches Dorffest gewesen, und 2018 werden die sieben mitwirkenden Vereine sicher wieder hoch motiviert antreten, wenn am ersten Septemberwochenende das 41. Eimeldinger Dorffest gefeiert werden kann.