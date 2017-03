Eimeldingen (dab). Die Besucher des Eimeldinger Seniorenmittagstischs wurden zu Aschermittwoch mit einem „Fastnachtsessen“ und musikalischer Unterhaltung verwöhnt.

Siegfried Bürgelin spielte am Flügel und unterhielt die muntere Runde mit traditionellen Fastnachtsliedern und bekannten Melodien. Das Essen – Mehlsuppe, Zwiebelwaie, Kaffee und Berliner – wurde dieses Mal von den Firmen Bösl Motorgeräte und Richis-Anhänger-Station gestiftet.

Auch Bürgermeister Oliver Friebolin war zum Fasnachtsmittagstisch gekommen und nutzte die Gelegenheit, um sich für den ehrenamtlichen Einsatz zu bedanken, der dieses Angebot für ältere Mitbürger erst ermögliche. „Es ist schön, dass es in Eimeldingen so etwas gibt“, meinte er und bekräftigte, dass die Seniorenarbeit der Gemeinde in bewährter Form weitergeführt werde, wozu auch die Unterstützung des Mittagstischs gehöre.

Für die Organisatoren zeichnet sich derweil eine Erleichterung ab: Für die Küche der Reblandhalle wurde die Anschaffung einer leistungsgerechten Spülmaschine in die Wege geleitet. „Wir sind dafür sehr dankbar“, erklärte Doris Weirich. Im Oktober 2015 war von der Verwaltung zwar eine Ersatzbeschaffung gemacht worden, doch diese sei aufgrund ihrer zu langen Spülzeiten nicht für den Hallenbetrieb geeignet.

Der Mittagstisch, der jeden Mittwoch um 12 Uhr im Vereinsraum der Reblandhalle stattfindet, bietet mehr als eine warme Mahlzeit. Es ist ein Treffpunkt und eine Möglichkeit, Kontakte zu erhalten oder neue Bekanntschaften zu schließen. Das gemeinschaftliche Erlebnis steht im Vordergrund. Zubereitet wird das Essen von einem ehrenamtlichen Team aus kocherfahrenen Männern und Frauen, die sich abwechseln. Immer gibt es eine Suppe als Vorspeise, dann einen Hauptgang und am Schluss ein Dessert. Im Schnitt kommen 25 bis 30 Personen. Wenn es nach dem Team geht, dürfen es gerne noch mehr sein. Der Mittagstisch für Senioren feierte im vergangenen Jahr sein 15-jähriges Bestehen.

Das Angebot war auf Initiative von Ingrid Rupp, Frau des damaligen Bürgermeisters Hansjörg Rupp, und Therese Zäh, ehemals Seniorenbeauftragte der Gemeinde, ins Leben gerufen worden. Zum Team gehören heute Ingrid Rupp, Ruth Adolf, Hartmut Kern, Bärbel Grether, Doris Weirich, Gisela Wendt, Helga Winter, Johanna Aenis, Hannah Brenneisen, Christa Aenis, Marlies Klank, Irma Flößer, Gitta Besenreuther und Anna Kähl. Anmeldungen für den Mittagstisch sind jeweils bis Montagabend bei Ingrid Rupp unter Tel. 07621/69696 möglich. Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro.