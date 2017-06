Eimeldingen „Eine rundum gelungene Sache“

Von Clemens Leutz

„Eine rundum gelungene Sache“ seien die Aktionstage des Gewerbevereins Eimeldingen am Wochenende gewesen, fasste der Gewerbevereinsvorsitzende Tassilo Bösl gestern in einer ersten Bilanz zusammen.

Eimeldingen. Die zahlreichen Besucher hätten vor allem an Beratungen Interesse gezeigt, vereinzelt sei aber auch im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags ganz gut verkauft worden. Möglichst viel Umsatz zu machen, sei bei der Veranstaltung im Rahmen des Eimeldinger Gemeindejubiläums aber nicht im Vordergrund gestanden.

Das Festzelt im Reutacker sei trotz der Wärme gut gefüllt gewesen, lediglich der Weinbrunnen sei nicht ganz so gut nachgefragt gewesen; immerhin habe der Sektausschank für etwas Ausgleich gesorgt.

Für den Gewerbeverein sei eben selbstverständlich gewesen, dass er den Reigen der örtlichen Jubiläumsveranstaltungen anlässlich von 1250 Jahren seit der ersten urkundlichen Erwähnung des Dorfs vervollständigen werde. Und die einheimischen Firmen hätten mit der Veranstaltung wieder einmal gezeigt, „dass wir so eine Party reißen können“, freute sich Bösl.

Dass nicht alle 35 Mitgliedsbetriebe teilgenommen hätten, liege in der Natur der Sache: Manche Firmen lebten nicht vom Direktverkauf, andere seien im Bauhandwerk, die jetzt schon überlastet seien und eigentlich gar keine Aufträge mehr annehmen können. „Die sind jetzt schon am Anschlag.“ Einzelne Firmenchefs seien auch im Urlaub gewesen.

Der Gewerbeverein mache nun einen Kassensturz, wobei Bösl mit einem Minus aus den Aktionstagen von rund 10 000 Euro rechnet, außerdem werde als Dank für die vielfältige Unterstüzung wohl ein Helferfest ausgerichtet. Im weiteren Verlauf des Jahres stehen auch noch Wahlen an: Vom Vorstand sind unter anderem der erste Vorsitzende und der erste Kassierer neu zu wählen.

Nächster Anlass im Rahmen des Gemeindejubiläums, das das Orga-Team um den Vorsitzenden Siegfried Kibbat organisiert, ist ein Jubiläumsturnier des Badmintonclubs am 22. Juli in der Reblandhalle; im Zeichen des Jubiläums soll auch das Eimeldinger Dorffest stehen, das vom 2. bis 4. September stattfindet. Die Vereine und kirchlichen Gruppen werden das beliebte Fest entlang der Dorfstraße zum 40. Mal ausrichten. Am 14. Oktober ist der zweite Teil der Bannwanderung vorgesehen – damit konnten die Eimeldinger ihre Gemarkungsgrenzen dann rundum erkunden. Am 2. Dezember folgt die Dorfweihnacht im Haus der Begegnung.

Eigentlich endet der Jubiläumsreigen erst mit dem Neujahrsempfang 2018. Denn dann werden die verschiedenen Preise des Jubiläums-Fotowettbewerbs übergeben. Gewinnen kann, wer den Jubiläumsschirm hinaus in die Welt trägt und ein Foto davon an die Adresse orga1250.eimeldingen@gmail.com schickt. Von den insgesamt 1250 Jubiläumsschirmen, Symbol für das Motto „Gut beschirmt durch das Jubiläumsjahr“, sind übrigens noch einzelne Exemplare in örtlichen Läden und Betrieben zu erwerben.