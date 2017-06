Eimeldingen Erste Löschversuche gewagt

Eimeldingen (dab). Die Freiwillige Feuerwehr Eimeldingen und deren Förderverein hatten am Sonntag zum Erlebnistag und gemütlichen Hock rund ums Feuerwehrgerätehaus eingeladen. Das zu heiße Wetter am Nachmittag brachte mit sich, dass nicht ganz so viele Besucher wie erhofft den Weg zum „Feuertag“ fanden. Die meisten Gäste bevorzugten einen schattigen Platz im Gerätehaus, und verweilten nach einem Rundgang gerne an den Tischen und Bänken.

Dennoch ergaben sich neue Kontakte, und die Feuerwehr konnte sich und ihr Leistungsspektrum anschaulich präsentieren. „Mit dem Feuer-Tag wollen wir uns der Eimeldinger Bevölkerung vorstellen und bekannter machen. Und man sieht tatsächlich immer wieder neue Gesichter“, erklärte Kommandant Torsten Ehrengarth das Anliegen.

Besonderes Augenmerk galt neben dem „Tag der offenen Tür“ der Nachwuchsarbeit, die bei der Feuerwehr ein wesentlicher Schwerpunkt ist, sowohl in der Jugendfeuerwehr als auch ganz neu in der Bambini-Feuerwehr für Kinder von sechs bis neun Jahren. Die Bambini, deren Betreuung Beate Henn übernehmen wird, stehen kurz vor dem Startschuss. Mit ihnen wird die Hoffnung verbunden, dass der sinnvolle Zeitvertreib später in ernsthaftes Interesse und Verständnis erwächst. Die Mädchen und Jungen sollen spielerisch auf die Jugend-Feuerwehr vorbereitet werden und altersgerechte Einblicke in die Arbeit, Aufgaben und Gemeinschaft der Feuerwehr bekommen. Henn ist Lerntherapeutin und als solche auch in der direkt dem Feuerwehrgerätehaus gegenüberliegenden Grundschule und im Kindergarten bekannt.

Am Feuer-Tag am Sonntag wurden von Henn erstmals Anmeldungen entgegengenommen – und dies mit großem Erfolg. Allein die Rückmeldungen durch Gespräche im Vorfeld hatten ergeben, dass mit gut 16 Kindern gerechnet werden darf, so dass der Bildung einer Bambini-Gruppe nichts im Wege steht. „Ende Juni geht es los“, freute sich Kommandant Ehrengarth.

Erste Löschversuche konnten die kleinen Besucher auch gleich wagen. Die von der Jugendfeuerwehr vorbereitete Haus-Attrappe als Löschobjekt war eine beliebte Anlaufstelle, gefolgt von Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto, vom Kistenstapeln, das von der Bergwacht Istein angeboten wurde, und dem Bärenkrankenhaus des Jugend-DRK Weil am Rhein-Haltingen.