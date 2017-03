Eimeldingen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden an einem auf dem Schulhof der Grundschule in Eimeldingen abgestellten BMW zwei Ventilkappen entwendet. Zudem wurde die Tankabdeckung aufgerissen und möglicherweise wurde auch eine Flüssigkeit eingefüllt. Durch das Aufreißen des Tankdeckels wurde die Zentralverriegelung beschädigt. Der Vorfall wurde durch den Eigentümer noch in der Nacht gegen 1 Uhr der Polizei gemeldet. Möglicherweise als üblen Scherz gemeint, hat das Ganze einen ziemlich hohen Sachschaden verursacht.

Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen, die unter Tel. 07621/97970 Hinweise zu verdächtigen Personen machen können.