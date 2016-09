Bei spätsommerlichem Wetter wurde das Eimeldinger Dorffest, das sieben Vereine und Gemeinschaften veranstalten, eröffnet. Der Publikumszuspruch des beliebten Fests im Dorfkern war an den ersten beiden Tagen sehr gut, und die Veranstalter entsprechend zufrieden. Heute klingt das Dorffest aus. Von Ralph Lacher Eimeldingen. Am frühen Samstagabend freute sich Bürgermeister und Schirmherr Manfred Merstetter bereits beim Fassanstich über viele Besucher. Bevor der Schirmherr den Hammer schwang, spielte der Musikverein Märkt unter Stabführung von Thomas Wengert einige flotte Weisen. Passend zur heiteren Stimmung unter Gastgebern und Gästen intonierten die Musiker zuerst „Flotte Musikanten“ und dann „In Harmonie vereint“. In seiner Ansprache sagte Merstetter, dass das Dorffest in diesem Jahr mit dem Rottweilerklub, dem örtlichen ADRK, einen neuen Teilnehmer habe, der Männerchor aber wegen seines hohen Altersschnitts nicht mehr mit dabei sei. Der Bürgermeister stellte alle sieben mitwirkenden Vereine nebst deren Angebot an Speis und Trank vor und wies besonders auf die vielen Angebote für Kinder und den Hobby-Künstlermarkt im Haus der Begegnung hin. Merstetter hieß besonders die Nachbarbürgermeister Andreas Schneucker aus Binzen und Phillip Schmid aus Efringen-Kirchen sowie die Ortsvorsteher von Haltingen und Märkt, Michael Gleßner und Stefan Hofmann, willkommen. Dann ließ er sich von Ursula Gempp vom ADRK und ihrer Rottweiler-Damen Yunka den (eigenen) Holzhammer bringen. Den wolle er nutzen, erklärte der Bürgermeister, weil er in den vergangenen Jahren mit dem von der Festgemeinschaft zur Verfügung gestellten Hammer nicht immer die besten Erfahrungen gemacht habe. Und mit dem eigenen Hammer ging der Fassanstich nicht daneben. Merstetter konnte dann die von Richard Brugger und Michael Baumann von der Sportvereinigung gereichten Gläser mit Freibier füllen. Der Musikverein Märkt spielte noch einige Zeit auf dem Platz vor dem Bewirtungsbereich der Sportvereinigung flotte Weisen, auch Rock und Pop; derweil begaben sich die vielen Gäste auf einen Rundgang übers Festareal. Dabei konnten sie die vom Bürgermeister zuvor gepriesenen, schmackhaften Spezialitäten der Vereinswirte probieren, sich angeregt unterhalten und Kontakte pflegen. Heute, Montag, klingt das Eimeldinger Dorffest mit Handwerkeressen bei Feuerwehr, Frauenchor, evangelischer Kirchengemeinde und Sportvereinigung sowie mit Kinderprogramm und abendlichem Festbetrieb bei allen Vereinen aus.