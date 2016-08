Nach Amtsinhaber Manfred Merstetter bewirbt sich nun auch Oliver Friebolin um den Chefposten im Eimeldinger Rathaus. Gestern um 9.40 Uhr hat er die erforderlichen Unterlagen dort persönlich abgegeben. Oliver Friebolin ist Rechnungsamtsleiter des Gemeindeverwaltungsverbandes Vorderes Kandertal mit Sitz in Binzen. Eimeldingen (cl). Friebolin wurde am 14. Mai 1963 geboren, ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Der Finanzfachmann, der im traditionell eng mit Eimeldingen verbundenen Nachbardorf Märkt wohnt, besuchte nach der Grundschule in Haltingen die Realschule in Weil am Rhein. Während seiner zehnjährigen Bundeswehrzeit in Bremgarten lernte er Bürokaufmann und erwarb über den Telekolleg II in Lörrach die Fachhochschulreife. Studium in Kehl Nach der Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst von 1993 bis 1995 bei der Stadt Weil und im Landratsamt Lörrach studierte er 1995 bis 1997 an der Fachhochschule Kehl und ist nun Diplom-Verwaltungswirt (FH). 1997 bis 2009 arbeitete er mit kurzer Unterbrechung durch eine Tätigkeit 2001 bis 2002 bei den Stadtwerken in der Weiler Stadtkämmerei, zuletzt als stellvertretender Stadtkämmerer. Seit 2009 ist er beim Gemeindeverwaltungsverband Vorderes Kandertal, zu dem auch Eimeldingen gehört, Rechnungsamtsleiter sowie Verbandsrechner des Abwasserverbands Unteres Kandertal und des Zweckverbands „Regionaler Gewerbepark Weil am Rhein und Binzen“. Sieben Mitarbeiter Zur Leitung des Rechnungsamts mit sieben Mitarbeitern (Sachgebiet Haushalt, Steuern und Abgaben sowie Kasse mit Vollstreckung) gehört die Vertretung des Hauptamtsleiters, die Erstellung der Haushaltspläne und Jahresrechnungen für die drei Verbände und die Gemeinden Binzen, Fischingen, Rümmingen und Wittlingen. Außerdem rechnet Friebolin Erschließungsbeiträge sowie Wasser- und Abwasserbeiträgen ab, kalkuliert Wassergebühren und beantragt Zuschüsse. Friebolins aktuelle Aufgabe ist die Projektleitung bei der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 1. Januar 2019.