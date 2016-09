Eimeldingen (os). Das 39. Eimeldinger Dorffest endete am Montagabend mit Gastgebern, die durchweg mit den Umsätzen und dem Verlauf des Festes zufrieden sind. Die sieben örtlichen Vereine und Gruppierungen hatten nur am Sonntagabend etwas Pech mit dem Wetter, ansonsten aber durchgängig gute äußere Bedingungen und viele Gäste aus der Region. Rechtzeitig zum Handwerkermittagessen bei Frauenchor, Feuerwehr, Sportvereinigung und evangelischer Kirchengemeinde hörte am Montagvormittag der Regen auf, und so hatten sie richtig gut zu tun, um ihre Gäste zu verköstigen. Am Mittag war das Team des Kindergartens Schnäggehüsli beim Kinderprogramm gefordert, das bis in den frühen Abend hinein dauerte und so zum gemütlichen Ausklang überleitete. An einigen Buden, etwa beim erstmals teilnehmenden Rottweilerklub, war am frühen Abend der Vorrat an Speisen zu Ende gegangen. Für die Männer und Frauen des ADRK um den Vorsitzenden Peter Gempp war dabei klar, dass der Klub sich auch nächstes Jahr in die Dorffest-Gemeinschaft einfügen will, zumal er die Festmitwirkung auch als Schritt an die Öffentlichkeit sah. Man habe ein durchweg friedliches, heiteres Fest erlebt,sagte Bürgermeister und Festchef Manfred Merstetter in seiner Festbilanz stellvertretend für die örtlichen Vereine und Institutionen. Der Sicherheitsdienst leistete gute Arbeit, musste auch kaum eingreifen. Zwar gab es kleinere Sachbeschädigungen am Rande des Festareals, etwa zwei in die Kander geworfene Blumenkästen sowie abmontierte Baustellenschilder. „Diese unerfreulichen Wochenend-Ereignisse stehen aber nicht unbedingt in direktem Zusammenhang mit dem Fest“, sagte Bürgermeister Merstetter. Die Hobbykünstler-Ausstellung, die am Samstag und Sonntag im Haus der Begegnung stattfand, dürfte auch 2017 Bestandteil des Dorffestes sein. Diese Absicht hätten die Teilnehmer an der Ausstellung geäußert. Der Bürgermeister meinte desweiteren, dass die Vereine auch mit dem wirtschaftlichen Aspekt des Dorffestes zufrieden sein dürften. Es sei ein mindestens gutdurchschnittliches Dorffest gewesen, und 2017 würden die Vereine am ersten Septemberwochenende sicher wieder hochmotiviert antreten, wenn das 40. Eimeldinger Dorffest gefeiert werde.