Eimeldingen Gebührenerhöhung moderat

Von Clemens Leutz

Die Erhöhung von Kindergartenbeiträgen sei für Eltern natürlich ein unerfreuliches Thema, räumte Bürgermeister Oliver Friebolin am Dienstag im Gemeinderat Eimeldingen ein. Die Anhebung sei indes „sehr moderat“. Die Ratsrunde stimmte denn auch einmütig zu.

Eimeldingen. Die Räte haben im Januar 2015 eine moderate Erhöhung der Kindergartenbeiträge beschlossen, die alle zwei Jahre erfolgen soll. Zum 1. September 2016 haben sie dann die Beiträge für unter Dreijährige für die Regelgruppe, für verlängerte Öffnungszeiten bis 13.30 Uhr sowie bis 14.30 Uhr und die Ganztagsbetreuung für unter und über Dreijährige um fünf Prozent angehoben. Ab diesem September sollten nun die übrigen Beiträge verteuert werden.

Die Elternbeiträge deckten derzeit im gemeindeeigenen Kindergarten Schnäggehüsli rund 18 Prozent der Kosten ab und in der kirchlichen Einrichtung St. Martin 15,4 Prozent, berichtete Friebolin. Gemeindetag und die Kirchen streben in Baden-Württemberg aber einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent an. Deshalb verständigten sie sich auf eine entsprechende Anhebung der Gebühren. Mit fünf Prozent mehr würden in Eimeldingen rund 19 Prozent Kostendeckung erreicht.

Um in der Gemeinde einheitliche Sätze anbieten zu können, habe die Gemeinde den Schritt mit dem Kuratorium des evangelischen Kindergartens abgestimmt, berichtete Friebolin. Auch mit diesen neuen Tarifen bewege sich Eimeldingen im Vergleich mit den Nachbarn im Gemeindeverwaltungsverband Vorderes Kandertal eher im unteren Bereich des Gebührenspektrums. Die finanziellen Auswirkungen für die Gemeindekasse blieben denn auch bescheiden: Die Mehreinnahmen beliefen sich im Haushalt auf 1200 Euro.