Umfrage

Türkei

Ich bin der Ansicht, dass die deutsche Regierung Stellung beziehen muss. Ausländische Politiker sollten bei dermaßen umstrittenen Themen in Deutschland keine Innenpolitik für ihr Land betreiben. Ich befürworte die Wahlkampfveranstaltungen, denn in Deutschland leben immerhin 1,4 Millionen Wahlberechtigte. Was die Türkei angeht, muss Europa mit einer Stimme sprechen. Alleingänge sind kontraproduktiv. » Ergebnis anzeigen

In unserer Umfrage wollen wir von unseren Lesern erfahren, was sie von dem Vorhaben türkischer Politiker halten, in Deutschland für die Einführung eines exekutiven Präsidialsystems in der Türkei zu werben.