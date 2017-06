Eimeldingen Gewerbeschau mit Party

Die Eimeldinger bieten anlässlich ihres Ortsjubiläums das ganze Jahr über attraktive Veranstaltungen an. Mit einem Festwochenende samt verkaufsoffenem Sonntag und Party am Samstagabend beteiligt sich nun auch der Gewerbeverein an den Feierlichkeiten zum 1250-jährigen Dorfbestehen.

Eimeldingen (cl). Dass der Gewerbeverein eine zugkräftige Veranstaltung auf die Beine stellen kann, bewies er vor allem 2009 mit einer beeindruckenden Gewerbeschau. Besuchermassen stürmten damals das Gewerbegebiet, die Organisatoren kamen an ihre Belastungsgrenzen. Deshalb legte der Vorsitzende Tassilo Bösl von Anfang an Wert darauf, dass der Gewerbeverein im Jubiläumsjahr der Gemeinde zwar auch ein Veranstaltungswochenende belegt, allerdings in einem kleineren Rahmen als bei der damaligen Gewerbeschau feiert. Ein Defizit der Imageveranstaltung, das man in Kauf nehmen würde, soll mit dem Eintrittsgeld für die Party am Samstag in Grenzen gehalten werden. Die Firmen erhielten vorab Karten, die sie als Dank an ihre Kunden und an Beschäftigte verteilen konnten.

So geht es unter dem Motto „1250 Jahre Eimeldingen – der Gewerbeverein feiert“ am Samstag um 19 Uhr los. Die Band „Fashion Project“ bietet im 800 Personen fassenden Festzelt auf der Wiese im Reutacker gegenüber von der Firma Bösl musikalische Unterhaltung.

Auf die Gäste wartet außerdem ein umfangreiches Angebot an Speisen und Getränken: Es gibt einen Wein-, Sekt- und Bierbrunnen, eine Bar sowie alkoholfreie Getränke, Bommel’s Pizza, Pommes, Steaks und Würstchen vom Grill. Dabei unterstützen örtliche Vereine die Gewerbetreibenden.

Am Sonntag ist ab 11 Uhr ein gemeinsamer Frühshoppen im Festzelt mit dem Musikverein Märkt geplant. Anschließend begrüßt Bürgermeister Oliver Friebolin die Gäste. Zwischen 13 und 14 Uhr versteigert er ein Original-Trikot eines Spielers des SC Freiburg mit den Autogrammen der Mitspieler. Der Erlös geht an den Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg. Anschließend steht der Wollbacher Musikverein auf der Bühne. Die Metzgerei Senn bietet zusätzlich zum Bewirtungsangebot ein Mittagsmenü an, und es gibt eine Kaffee- und Kuchentheke. Das Festzelt ist bis 18 Uhr offen. Der Eintritt am Sonntag ist frei.

Von 12 bis 17 Uhr öffnen in den beiden Gewerbegebieten Reutacker und Rebacker sowie an der B 3 diverse Läden ihre Türen, Einkaufen oder Besichtigungen sind möglich. Insgesamt beteiligen sich 23 Betriebe und Geschäfte. Außerdem gibt es einen Segway-Parcours bei der Firma Stolz Elektro, Motocross für Kinder und eine Hüpfburg (beides beim Motorradhaus Renner).

Karten für den Festsamstag gibt es im Vorverkauf für sieben Euro bei der Postfiliale Eimeldingen/Bahnhofslädele, bei der Metzgerei Senn, bei B&B Bauprojekt und an der Aral-Tankstelle Manske. Es gibt auch eine Abendkasse für Kurzentschlossene, dort kosten die Eintrittskarten acht Euro.