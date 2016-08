Auf ein sicherlich wieder kurzweiliges Dorffest Anfang September bereitet man sich derzeit in Eimeldingen vor. Erstmals dabei ist in diesem Jahr der Rottweilerklub um den Vorsitzenden Peter Gempp. Ansonsten dürfen sich die Besucher des 38. Eimeldinger Dorffests auf das gewohnte Bild freuen.

Eimeldingen. Die Dorffestgemeinschaft mit Bürgermeister Manfred Merstetter an der Spitze lädt am Samstag, 3. September, am Sonntag, 4. September, und am Montag, 5. September, auf die Festmeile zwischen Rathaus, Pfarrhof und Platz beim Haus der Begegnung ein.

Los geht es mit dem vom Musikverein Märkt umrahmten Fassanstich durch Bürgermeister Manfred Merstetter am Samstag, 3. September, um 18 Uhr beim Festzelt der Sportvereinigung auf dem Parkplatz beim Haus der Begegnung.

Im Rahmenprogramm gibt es eine Änderung durch den Hobby-Markt. Der findet am Samstag von 18 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt.

Am Sonntag um 11 Uhr ist Festgottesdienst – bei schönem Wetter im Pfarrhof, ansonsten in der Kirche. Ab 11.30 Uhr spielt die „1. Markgräfler Dilettantenmusik Wollbach“ und am Montag sorgt das Team des Kindergartens „Schnäggehüsli“ fürs nachmittägliche Kinderprogramm. An allen drei Festtagen gibt es beim Badmintonclub ein Glücksrad und ein Kinderkarussell ist ebenfalls vor Ort.

Durch das Mittun der Hundesportler vom Rottweilerklub umfasst die Festgemeinschaft sieben Teilnehmer. Neben dem Rottweilerklub machen der Frauenchor, der Badmintonclub und die Spielvereinigung Märkt-Eimeldingen, die Feuerwehr, deren Jugendabteilung und die evangelische Kirchengemeinde mit. Sie werden an allen Festtagen wieder ein abwechslungsreiches Angebot an Speis und Trank bieten.

Der Rottweilerklub hat einen Bierbrunnen, offeriert außerdem Winzerpfanne und Aperol Spritz. Der Badmintonclub bietet Raclette und „Federballer“ und hat einen Weinbrunnen, die evangelische Kirchengemeinde hat Flammenwaie und „neue Wii“, Steaks, Würste, Kaffee und Kuchen, Eiskaffee und Eisspezialitäten, der Frauenchor bietet Wurstsalat, auch mit Käse, Schäufele, Fasswein, Kaffee und Kuchen, eine Sekt-Bar und Dessertbecher an.

Zum Handwerkermittagessen am Montag gibt es Suppenfleisch, Meerrettich und Brot. Die Freiwillige Feuerwehr hat an allen Tagen „Suuri Leberli“, Cordon Bleu, Pommes Frites, Fassbier und „Löschwasser“ im Angebot, die Sportvereinigung „Güggeli“, Schweinshaxen und nur am Montagmittag Schweinsbrägel mit Nudeln. Die Jugend der Sportvereinigung bietet Waffeln an.

Festzeiten: Samstag von 18 bis 2 Uhr, Sonntag von 11 bis 24 Uhr, Montag von 11 bis 1 Uhr. Handwerkermittagessen bieten am Montagmittag die Feuerwehr, die Sportvereinigung, der Frauenchor und die evangelische Kirchengemeinde an.