Nachrichten-Ticker

18:40 200 Gegendemonstranten vor Cavusoglu-Auftritt in Hamburg

Hamburg - Rund 200 Menschen haben am Abend nach Polizeiangaben gegen den Wahlkampfauftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu in Hamburg-Uhlenhorst demonstriert. Im Garten der Residenz des Generalkonsuls, wo Cavusoglu eine Rede halten sollte, versammelten sich demnach zeitgleich gut 100 Anhänger des Politikers. Cavusoglu traf am Abend ein. Die Alevitische Gemeinde Hamburg hatte die Demonstration angemeldet. Auch das Bündnis "Nein zum Referendum" aus verschiedenen kurdischen und türkischen Organisationen wollte sich beteiligen.

18:21 Dax tut sich weiter schwer

Frankfurt/Main - Mangels frischer Impulse ist der Dax weiterhin nicht in Tritt gekommen. In einem weltweit zögerlichen Marktumfeld ging der deutsche Leitindex bei 11 966,14 Punkten aus dem Handel. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0580 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0576 US-Dollar festgesetzt.

18:05 Ungarn will Asylbewerber in Internierungslagern festhalten

Budapest - Ungarn will künftig Asylbewerber in Internierungslagern festhalten. Das ungarische Parlament beschloss ein Gesetz, mit dem das mitteleuropäische Land seine Asylpolitik deutlich verschärft. Es sieht vor, dass Asylbewerberwährend der Dauer ihres Verfahrens in sogenannten "Transitzonen" bleiben müssen. Die zwei umzäunten Container-Burgen befinden sich unmittelbar an der Grenze des Landes zu Serbien. Es sind die einzigen Stellen, an denen Flüchtlinge einen Asylantrag in Ungarn stellen können. Die Vereinten Nationen zeigten sich über die erneute Verschärfung der ungarischen Asylpolitik zutiefst besorgt.

17:48 Türkischer Außenminister hält eventuell Balkon-Rede

Hamburg - Trotz einer angemeldeten Gegendemonstration vor der Residenz des türkischen Generalkonsuls in Hamburg bereitet sich der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu auf eine Balkon-Rede vor. Der Veranstalter macht dies nach eigenen Angaben von der Teilnehmeranzahl abhängig. Der Auftritt am Abend soll im Freien stattfinden, falls sich mehr als 150 Anhänger einfinden. Zeitgleich ist in der Nähe der Residenz eine Protestaktion angemeldet. Dazu aufgerufen hat das Bündnis "Nein zum Referendum" aus verschiedenen kurdischen und türkischen Organisationen.

16:49 US-Parteien streiten über Zukunft von "Obamacare"

Washington - Die Zukunft der US-Gesundheitsversorgung unter dem Titel "Obamacare" ist zum Gegenstand eines heftigen Streits der großen Parteien geworden. Die Mehrheitsfraktion der Republikaner im Repräsentantenhaus hatte einen Entwurf für eine Reform der Reform vorgelegt, die einst Präsident Barack Obama zu seinem Markenzeichen gemacht hatte. Kritik kam nicht nur von den oppositionellen Demokraten, sondern auch aus den eigenen Reihen. Es meldeten sich zahlreiche republikanische Abgeordnete zu Wort, denen die vorgeschlagenen Veränderungen nicht weit genug gehen.