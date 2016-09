Eimeldingen (os). Nach schon sehr gutem Verlauf bei idealem Festwetter am Samstag (wir berichteten) ging es in Eimeldingen am Sonntag am zweiten Festtag erfolgreich weiter. Bürgermeister und Schirmherr Manfred Merstetter machte am frühen Sonntagabend einen Rundgang über das gut besuchte Dorffestgelände und freute sich über den Zuspruch auch im Haus der Begegnung mit den Betreibern des zum zweiten Mal ins Festgeschehen integrierten Hobby-Kunsthandwerkermarktes. An zehn Ständen präsentierten vier Hobbykünstler aus dem Dorf sowie sechs weitere am Samstag und am Sonntag das, was aus ihrem kreativen Schaffen entstand. Es gab individuell gestaltete Postkarten, Stoffpuppen, Produkte aus Filz, Schmuck, allerlei Dekoratives zum Thema „Rosen“, kunstvoll gestaltete Kerzen, Fotokunst, Acryl- und Ölmalereien, aber auch eher exotisches Kunsthandwerk wie „springende Luftballons“. Wie aus den Reihen der Kunsthandwerker zu vernehmen war, habe sich der Samstagabend etwas zäh gestaltet. Am Sonntag, dem Familientag des Dorffestes, sei das Haus der Begegnung aber rege besucht und auch die Verkäufe seien zufriedenstellend gewesen. Es sei davon auszugehen, dass mit der zweiten erfolgreichen Auflage eines Kunsthandwerkermarkt daraus eine Dauereinrichtung am Dorffest werde, meinten die Beschicker und der Bürgermeister übereinstimmend. Zufrieden waren am frühen Sonntagabend und bevor der Regen einsetzte, auch die Vereinswirte mit dem zweiten Festtag. Der hatte mit einem gut besuchten ökumenischen Gottesdienst im Pfarrhof begonnen. Gegen Mittag setzte dann ein starker Besucherzuspruch ein, wobei sich durchaus positiv ausgewirkt habe, dass es etwas kühler war als am Vorabend, hieß es bei den Vereinswirten. Bei Temperaturen wie am Sonntag, wenn man ohne zu schwitzen draußen sitzen und speisen kann, war das warme Speisenangebot ein Renner. Obwohl es am Abend wegen des Regens für die rund 200 Helferinnen und Helfer der sieben Vereine nicht mehr ganz so viel zu tun gab, dürften diese heute Mittag, wenn die Abbauarbeiten abgeschlossen sind, zufrieden Bilanz ziehen. Zuvor gab es noch den Montag mit Handwerkermittagessen, Kindernachmittag und den Ausklang am Abend zu bewältigen (wir berichten noch).