Von Daniela Buch

Abschied, Bilanz und Neubeginn waren die zentralen Themen beim Neujahrsempfang der Gemeinde Eimeldingen, der am Sonntagabend in der Reblandhalle begangen wurde. Für Manfred Merstetter war es der letzte öffentliche Anlass in seiner Funktion als Bürgermeister.

Eimeldingen. Aufgrund von Resturlaub endete die Arbeitszeit für Merstetter, der nunmehr in Pension gehen wird, bereits am 30. Dezember. Bis zur Amtseinführung seines Nachfolgers Oliver Friebolin obliegen die Aufgaben den beiden Stellvertretern Bernhard Bodack und Siegfried Kibbat.

Rund 150 Besucher waren zum Empfang gekommen, darunter Vertreter von örtlichen Vereinen und der Kirchengemeinde sowie Bürgermeister Axel Moick aus Fischingen, Ortsvorsteher Stefan Hofmann aus Märkt und Weils Bürgermeister Christoph Huber. Ein Rahmenprogramm wie in den Vorjahren gab es nicht, dafür aber deutliche Worte des scheidenden Bürgermeisters.

Er wisse, wann er Fehler gemacht habe, meinte Manfred Merstetter rückblickend, wehrte sich aber gegen seiner Meinung nach teils unfaire Behandlung im öffentlichen Diskurs. „Im Mittelalter wäre ich vermutlich auf dem Scheiterhaufen gelandet“, skizzierte er eine hochgeschaukelte Atmosphäre jenseits von sachlicher, konstruktiver Debatte, die von einzelnen Pressevertretern maßgeblich befeuert worden sei. Das Landratsamt habe ihm und den Verwaltungsmitarbeitern eine gute Arbeit bescheinigt, stellte er klar.

Auf der Leinwand zeigte Merstetter eine Zusammenstellung von Bildern aus den zurückliegenden Jahren seit seinem Antritt in Eimeldingen 2009, persönliche Erinnerungen und Ereignisse, die für ihn unvergesslich blieben: das Kinderferienprogramm, das Dorffest, Konzerte des Musikvereins, der Ausflug des Gemeinderats nach Brüssel, Wasserwanderungen, das Fastnachtsfeuer, Feuerwehreinsätze, die Arbeit im Rebberg, Alt-Gemeinderatstreffen, Trauungen als Standesbeamter, Baustellen im Ort und hier allen voran die Bahnbaustelle, der Abschied von verstorbenen Weggefährten und Menschen, die sich zum Wohle des Orts eingesetzt hatten. Vermissen werde er auch die schönen Stunden im Gemeinderat, die es eben auch gegeben habe: „Es hat nicht nur schlechte Stunden gegeben. Wir hatten auch miteinander zu lachen.“

2016 habe man gemeinsam viele Dinge angestoßen. Die kommende Zeit indes, werde politisch nicht einfach sein, sagte Merstetter. Er wünsche den Verantwortlichen gutes Gelingen. „Künftig werde ich, wenn es gewünscht wird, auch nach wie vor dort helfen, wo Hilfe gebraucht wird, direkt und ohne Umwege“, erklärte er, wobei die Arbeit mit Senioren und Kindern für ihn im Fokus stünde.

Die Familie freue sich auf ein neues Leben, werde am neuen Wohnsitz in Lörrach in die Vereinswelt eintreten, sich allerdings auch von dem einen oder anderen Verein in Eimeldingen als Mitglied abmelden, wofür man um Verständnis bitte. Auch im Namen seiner Frau sprach Manfred Merstetter einen Dank für die herzliche Begleitung und Unterstützung aus, ganz besonders für die Begleitung in schweren Zeiten.

Der Empfang, der anlässlich des Jubiläumsjahres von Stadtführer Dieter Zöbelin auf Film festgehalten wurde, klang wie gewohnt mit einem Umtrunk, Begegnungen und Gesprächen im Foyer und angrenzenden Vereinsraum aus.