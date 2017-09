Eimeldingen Merstetter positioniert sich zu Nahwärme

Eimeldingen (mcf). Der abgewählte Bürgermeister von Eimeldingen, Manfred Merstetter, schaltet sich in die Dikussion über die geplante Untersuchung für ein Blockheizkraftwerk und ein Nahwärmekonzept bei der Reblandhalle ein.

In einem an die Gemeinderäte, seinen Amtsnachfolger Oliver Friebolin und die Presse gerichteten Schreiben heißt es, dass in seiner Amtszeit im Auftrag des Gemeinderats zwei Untersuchungen erfolgten und veröffentlicht wurden. „Beide Untersuchungen mit Verbund des Kindergartens, Grundschule und VGS (Verlässliches Grundschule), Feuerwehr, Reblandhalle, mit und ohne Baugebiete ,Lettenweg’ und das geplante Baugebiet im ,Schlüpferwinkel’ kamen zum Ergebnis, dass es sich wirtschaftlich nicht betreiben lässt.“ Die Begründung lautete laut Merstetter, dass die Leitungslängen zum Verbund der kommunalen Gebäude untereinander viel zu groß seien, die neuen privaten Häuser bräuchten zu wenig Energie. „Der Bau privater Stromanlagen, dito beim Strom“, schreibt Merstetter. „Es fehlt ein Großabnehmer von Wärme und Strom.“

Als „persönlichen Hinweis“ ergänzt der Alt-Bürgermeister, dass es sich beim geplanten Gebiet „An der Kander“ lohnen könnte, sofern dort der Geschosswohnungsbau weiter geplant ist. Denn: „Kurze Leitungslängen und viele Abnehmer. Eventuell könnte der ,Löwen’ versorgt werden, der ja als Gastrobetrieb über viele Stunden am Tag und fast 300 Tage im Jahr geöffnet ist und viel Energie benötigt.“ Auch das geplante Notstromkonzept der Gemeinde könnte laut Merstetter dann vielleicht von hier aus bedient werden.