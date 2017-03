Von Clemens Leutz

Während noch bis 26. März im Dreiländermuseum Lörrach die erfolgreiche gemeinsame Jubiläumsausstellung läuft, bereitet das Organisationsteam die nächsten Veranstaltungen weiter vor. So trifft man sich heute im „Löwen“ mit dem Gewerbeverein zur näheren Besprechung des Aktionswochenendes im Gewerbegebiet Reutacker.

Eimeldingen. Bisher hätten 15 Gewerbebetriebe eine Teilnahme am Aktionswochenende (24. und 25. Juni) im Reutacker angekündigt, berichtet Siegfried Kibbat vom Organisations-Team 1250 Jahre Eimeldingen. Damit wäre die Mindestzahl für einen verkaufsoffenen Sonntag von zwölf Firmen bereits überschritten, gleichwohl „rechnen wir noch mit ein paar Betrieben mehr“, sagt Kibbat. Eine entscheidende Voraussetzung für die Genehmigung des verkaufsoffenen Sonntags war auch die Koppelung an das Jubiläum mit entsprechenden Veranstaltungen. So wird bei Kälte-Grässlin ein Festzelt aufgestellt, wo an dem Wochenende „Fashion Project“ und Musikvereine, unter anderem der Märkter, spielen sollen.

Der Musikverein Märkt gestaltet auch das Kirchenkonzert am 26. März in der Eimeldinger Kirche und spielt beim Festakt am Festwochende vom 12. bis 14. Mai auf. Auch Musiker um Dieter Steininger und der Frauenchor umrahmen musikalisch den Festakt am Freitag (12.) ab 19.30 Uhr – der Beginn wurde um 30 Minuten vorverlegt –, an dem Fred Wehrle vom Markgräfler Trachtenverein die Festrede halten wird. Grußworte sprechen Landrätin Marion Dammann, die Verbandsvorsitzende Daniela Meier sowie Bürgermeister Oliver Friebolin.

Am Samstag (13.) stellen sich bei der Halle ab 11 Uhr die örtlichen Vereine mit Aktionen wie Torwandschießen der Spvgg, Vorführungen, etwa der Feuerwehr, und Infos an Stellwänden vor. Um 19 Uhr zeigt Filmemacher Dieter Zöblin seinen Streifen über das Dorf, für den er dieser Tage eigens noch den neuen Bürgermeister Friebolin aufgenommen hat. Am Sonntag (14.) sind historische landwirtschaftliche Geräte zu sehen, während das Harmonikaorchester Fischingen und erneut der Musikverein Märkt unterhalten.

Das Orga-Team hat auch eigens einen Festplatz bei der Reblandhalle angelegt; es setzte Bäume, säte Rasen und stellte einen Jubiläums-Stein, der noch eine Tafel erhält. Bestellt ist auch eine Sitzbank, auf die sich schon die Senioren freuen.

Die zwei Bannwanderungen – am 22. April westlich und am 14. Oktober östlich der Bahn – führt Alt-Bürgermeister Hansjörg Rupp. Aufgrund der gemeinsamen Grenze, etwa bei der Hupfergrube, denkt auch Haltingen über eine Beteiligung nach.

Von den 1250 nummerierten Schirmen sind bereits rund 450 für je 12,50 Euro verkauft. Von den gleich teuren 250 Kalendern sind noch rund 30 zu haben. „Damit sind die Kosten gedeckt“, berichtet Kibbat. Da die Eimeldinger Fotos von Reinhard Huber im Vordergrund stehen, ist der Kalender auch jetzt noch attraktiv. Zu kaufen ist er beim Post-Lädele, bei der Buchhandlung Hypatia und beim Orga-Team.