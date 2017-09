Eimeldingen Neuer Teilnehmerrekord

Eimeldingen (dab). Die dritte Auflage des Dorfflohmarkts im östlichen Teil von Eimeldingen, die am Samstag veranstaltet wurde, erfuhr nicht nur einen weiteren Teilnehmerrekord, sondern lockte auch unzählige Besucher aus der Region an.

Zehn Anbieter mehr beteiligten sich in diesem Jahr und ließen damit die Anzahl der Stände auf 60 verschiedene Stationen anwachsen. Der Dorfflohmarkt ist damit seit der Premiere vor drei Jahren von mal zu Mal größer geworden. Besucher, die alle einzelnen Orte aufsuchen wollten, mussten da schon ein bisschen Zeit mitbringen.

Am Haltinger Weg und am Mühlenweg, durch den alten Dorfkern entlang der Dorfstraße, im Winkel, Binzener Straße, Gretel-Locher-Weg, Fischinger Weg, am St. Florians-Weg, im Ifang, Rebenstraße, Binzener Straße und auch im Neubaugebiet im Lettenweg beteiligten sich einige Anlieger.

Durch die Straßen zu schlendern, und hier und dort, auf privaten Grundstücken, in Eingangsbereichen, Innenhöfen und Scheunen auf die unterschiedlichen Auslagen zu stoßen, hatte seinen Reiz, gerade für Besucher von auswärts, die neben ihrer Suche nach Sammlerstücken und Schnäppchen gleich noch einen Eindruck der gepflegten und vielerorts idyllischen Quartiere von Eimeldingen mitnehmen konnten.

An einigen besonders stark frequentierten Eckpunkten mit hohem Besucheraufkommen und ständigem Wechsel der Straßenseiten, kam es denn freilich auch zu kleinen Staus und Verkehrsbehinderungen – Geduld und Rücksichtnahme waren da gefragt. Dass auch der eine oder andere Autofahrer sein Fahrzeug im Halteverbot abstellte, lag nicht an mangelnder Organisation, denn die Schilder, die auf das „Flohmarkt Parking“ an der Reblandhalle aufmerksam machten, waren nicht zu übersehen – dem ohnehin besten Ausgangspunkt für einen Rundgang über den gesamten Dorfflohmarkt.

„Sehr, sehr gut. Auch das Wetter hätte nicht besser sein können“, freute sich Sabine Stubenvoll, die zusammen mit Doris Brugger den Dorfflohmarkt organisiert hatte, am Abend. Bis auf jene Anbieter, deren Stände etwas abgelegen waren, seien alle zufrieden gewesen und hätten bereits Interesse an einer erneuten Teilnahme geäußert.

Ein Termin für den nächsten Dorfflohmarkt wurde noch nicht festgelegt, fest steht allerdings schon, dass er wieder im Herbst stattfinden wird.

In Überlegung ist, ob dann für die Dauer des Flohmarktbetriebs in den beteiligten Straßen eine Begrenzung auf Schrittgeschwindigkeit ausgewiesen wird, um zu verhindern, dass Fahrzeuge allzu schnell inmitten der Fußgängergruppen unterwegs sind. „Das war zum Teil schon etwas chaotisch“, stellte Sabine Stubenvoll fest.